Arbejdsgiver afgør Engel-Schmidts skæbne i dag

Venstrepolitikeren Jakob Engel-Schmidts narkokørsel risikerer ikke kun at koste ham sin politiske karriere. Hans nuværende stilling som udviklingsdirektør på Niels Brock er også i fare.

Jakob Engel-Schmidt: Jeg blev taget med kokain i blodet

Jakob Engel-Schmidt, der tog orlov fra Folketingets sidste år, har siddet i direktørstolen på Niels Brock siden september måned, og senere i dag vil hans fremtid på skolen blive afgjort. Det fortæller Ernst Lykke Nielsen, der er formand for bestyrelsen for handelsskolen Niels Brock til BT, Bestyrelsesformanden mødes senere i dag med skolen administrerende direktør Anya Eskildsen:

- Det er rigtig dumt uanset hvad, og i forhold til en stilling som direktør på Niels Brock er det ikke foreneligt med skolens værdier, siger Ernst Lykke Nielsen.

Jakob Engel-Schmidt meldte ellers i går ud til Ekstra Bladet, at han havde underrettet sin arbejdsgiver om dagen.

- Jeg har fortalt min familie, min kæreste, mit arbejde og min kredsformand om det. Og det er noget, jeg kommer til at drøfte med dem over de nærmeste dage. Jeg ved ikke, hvad fremtiden bringer.

Politisk er den unge Venstre-løves fremtid også særdeles usikker. Venstres gruppeformand, Søren Gade, meldte i nat ud, at han har 'meget svært ved at se', at Jakob Engel-Schmidt (V) kan komme tilbage til en hverdag på Christiansborg, efter at han er blevet taget i narkokørsel.

V-gruppeformand om narkokørsel: 'Torskedum handling'

- Jakob Engel-Schmidt har begået en torskedum og ulovlig handling. Han siger selv det er utilgiveligt, og det vil jeg give ham ret i, skriver Søren Gade i en skriftlig kommentar til Ritzau.

- Jakob har for tiden orlov fra Folketinget. Jeg har derfor meget svært ved at se, at han kan komme tilbage til en hverdag på Christiansborg, med det han har lavet.