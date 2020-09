Arbejdsmanden Jens: Det er jo en gavebod

Jens Nielsen er jord- og betonarbejder og har været beskæftiget inden for byggebranchen i rigtig mange år.

Han begyndte at arbejde, da han fik ud af skolen som 17-årig, og i dag - 50 år senere - står han foran en skurvogn i det indre København, da Ekstra Bladet møder ham. Her udfører Jens og hans kolleger et stykke arbejde for DSB ved Hovedbanegården.

Den 67-årige jord- og betonarbejder har altså bidraget til det danske samfund i årevis gennem et langt og hårdt arbejdsliv.

Han bliver mildest talt forarget, da han hører, at arbejdere fra eksempelvis Østeuropa har så nem adgang til den tidlige pension, som Ekstra Bladet beskriver i dag.

- De kommer for nemt til det. Det er jo en gavebod, for helvede. Det er jeg meget imod. Jeg synes, at det er for nemt.

- Det kan snart ikke betale sig at være tilbage i Polen. Hvis det her ikke bliver stoppet, så går det er helt galt, siger han.

Udbetalt i hjemlandet

Efter seks års beskæftigelse - samt bopæl - i Danmark vil en polak eksempelvis have optjent et beløb svarende til den laveste polske pensionssats.

Den resterende tid på arbejdsmarkedet kan foregå i hjemlandet, hvor den pågældende også kan få udbetalt pensions-checken. Det fremgår af regeringens udspil et den tidlige pensionsordning.

Mettes plan: Nu er det Stanislaws tur

Hård konkurrence

Jens Nielsen oplever i stigende grad, at der bliver benyttet arbejdskraft udefra på de danske byggeplader.

- Der er hård konkurrence fra dem. I nogle situationer er vi danskere i undertal, lyder det fra Jens Nielsen. Trods de mange år på arbejdsmarkedet føler Jens stadig, at kroppen kan følge med. Så kan har ikke tænkt sig at stoppe lige med det samme.

- Men det bliver da tungere og tungere, som tiden går, konstaterer han.