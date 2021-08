Arealkrav i danske kirker ophæves fra lørdag

Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger om corona-afstand betyder, at arealkravet i de danske kirker ophæves fra lørdag 14. august.

Det oplyser kultur- og kirkeminister Joy Mogensen.

Hidtil har der været krav om, at der skulle være en meters afstand mellem personer og to meters afstand, når der synges i kirken.

- Det er utroligt dejligt, at sundhedsmyndighederne endelig nu vurderer, at det er muligt at bortfalde afstandskravet, siger Joy Mogensen.

- Når areal- og afstandskravet bortfalder, så kan der være flere mennesker i kirkerne, det samme kommer også til gælde i kulturinstitutionerne, og det ved jeg, at der er rigtig mange, der har set frem til.

De ændrede anbefalinger betyder også, at der fra 14. august ikke længere vil være mindst en meter eller et tomt sæde mellem hver siddende tilskuer til indendørs kultur- og idrætsarrangementer.

Onsdag oplyste Sundhedsstyrelsen, at man ikke længere anbefalede en meters afstand i det offentlige rum, men at man holder afstand, hvor det er muligt.

- I bagklogskabens klare lys kunne det have været rart at få lidt flere ord på, hvorfor myndighederne har holdt fast i det her areal- og afstandskrav så længe.

- Men lige nu ved jeg, at der er rigtig mange konfirmander, brudepar og sørgende til bisættelser og begravelser, der får mulighed for at samle dem, som betyder noget i deres liv, og det er jeg utrolig glad for, siger Joy Mogensen.

Der har hen over sommeren været et ønske fra flere politiske partier om, at areal- og afstandskrav i kirkerne skulle ophæves, så flere personer kunne deltage i de kirkelige handlinger.

Venstres kirkeordfører Louise Schack Elholm er en af de politikere, der har talt for, at afstandskravet skulle afskaffes, og derfor er hun glad for onsdagens udmelding.

- Jeg er rigtig glad for, at danskerne endelig kan få lov til at fejre livets mærkedage. Jeg er ærgerlig over, at det skulle tage så lang tid, før regeringen lyttede, men jeg er da glad for, at det sker, siger hun.

Der har især været kritik af, at der var begrænsninger på, hvor mange der kunne være til stede i kirken, men at man kunne samle så mange, man vil til efterfølgende fest eller gravøl.

I weekenden sagde Søren Abildgaard, der er fungerende formand for Landsforeningen af Menighedsråd, at man ønskede arealkravet ophævet.