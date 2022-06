Arendt kryber til korset

De Isabella Arendt var formand for Kristendemokraterne, mente hun at de Konservatives Søren Pape Poulsen var ét halvdårligt bud' på en statsministerkandidat. Nu stiller hun op for Søren Papes parti, og nu har piben fået fuldstændig anden lyd:

Hun mente også, at alle flygtninge skal behandles som ukrainerne, hvilket de Konservative på ingen måde mener.

Hun var også inderligt imod at sende danske soldater i krig, hun var imod asyllejre uden for Europa, imod udrejsecentre, imod kontanthjælpsloftet, 24-årsreglen, og så mente hun så sent som i januar, at Pape burde melde sig som statsministerkandidat.

Alt sammen noget, som de Konservative ikke mener.

Ekstra Bladet konfronterede Isabella Arendt med så mange af kovendingerne, som det var muligt, indtil Arendt meldte ud, at hun ikke havde mere tid.