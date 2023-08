Argentinere får 730 kroner for at tackle inflation på 115 procent

Den argentinske økonomiminister, Sergio Massa, offentliggjorde søndag tiltag med en række ydelser rettet mod beskæftigede og pensionister for at imødegå den økonomiske krise, som landet befinder sig i.

Som en del af pakken får 7,5 millioner pensionister en ydelse på 37.000 pesos over de næste tre måneder. Det svarer til omtrent 730 kroner i alt.

Samtidig bliver folk på arbejdsmarkedet tildelt lån for i alt 400 millioner pesos, mens selvstændige tilbydes skattefritagelse det næste halve år.

Tiltaget kommer to uger efter, at regeringen devaluerede landets valuta med 20 procent, hvilket har yderligere bidraget til inflationen, der i forvejen havde ramt 115 procent.

At devaluere en valuta betyder at nedskrive værdien af den over for andre landes valutaer.

Det sker typisk for at forbedre konkurrencedygtigheden for landets virksomheder, hvis varer dermed bliver billigere i udlandet og på den måde sparker gang i eksporten.

Massa offentliggjorde også, at eksportskatten på en række varer som eksempelvis vin, ris og tobak bliver suspenderet.

Samtidig vil regeringen finansiere gødning for en række landmænd, hvis høst blev ødelagt af en historiske tørke.

Regeringen, hvis plan er blevet til med støtte fra banker, tilbyder yderligere finansiering for omtrent 5,3 milliarder kroner for at styrke eksporten.

Samtidig er virksomheder blevet bedt om at uddele bonusser til omkring 5,5 millioner lønmodtagere, der tjener under 400.000 pesos - lige knap 8000 kroner - om måneden.

- Målet er, at alle økonomiske sektorer får en form for statsstøtte, lyder det fra Massa i et opslag på det sociale medie Instagram.

Argentina, hvis borgere går til stemmeurnerne i oktober, devaluerede sin valuta efter anmodning fra Den Internationale Valutafond (IMF) som led i en forhandling om et lån på cirka 303 milliarder kroner.

Massa er præsidentkandidat fra regeringspartiet. Meningsmålingerne viser, at han står side om side med oppositionskandidaten Patricia Bullrich og den tidligere sikkerhedsminister, den ultraliberale outsider Javier Milei.