Armbånds-sosse erkender ny brøler

Han har poseret med One Love-armbindet og præsenteret sig som Danmarks kritiske Qatar-stemme i Europa-Parlamentet.

Derfor vakte det en del undren, da Niels Fuglsang (S) i slutningen af november stemte imod den værste kritik af FIFA og styret i Qatar.

Nu forklarer Niels Fuglsang og den socialdemokratiske gruppe, at det var en fejl.

'Vi bliver hurtigt opmærksomme på fejlen og retter stemmen, så vi stemmer for,' oplyser Socialdemokratiet i et skriftligt svar til Ekstra Bladet.

De danske socialdemokrater i parlamentet støttede den samlede vedtagelse, der kritiserer en række ting omkring VM i Qatar. Blandt andet undertrykkelse af homoseksuelle, forholdene for migrantarbejdere og FIFA's forbud mod det meget omtalte armbind.

Men kritikken kunne være blevet endnu hårdere. Venstrefløjens forslag om en endnu skrappere kritik blev nemlig nedstemt - blandt andet med Niels Fuglsang og de øvrige danske socialdemokraters stemmer. Men det var altså en fejl.

Anden fejl

Det er anden gang på kort tid, at Socialdemokratiet dummer sig ved stemmeafgivningen i parlamentet.

- Det var en fejl, udtalte Christel Schaldemose (S) til Altinget, efter hun og Marianne Vind (S) kom til at stemme imod en resolution, der kritiserede korruption i FIFA.

Christel Schaldemose skød skylden for sin brøler på Niels Fuglsang, som har kørt Qatar-sagen for partiet.

- Hvis Niels havde gjort sit arbejde ordentligt, havde han gjort mig opmærksom på det her, og så havde jeg stemt ja, undskyldte hun sig.

Niels Fuglsang erkender over for Ekstra Bladet, at det ikke ser alt for kønt ud.

- I startede med at stemme imod, at der overhovedet skulle være en resolution?

- Ja, det var en fejl.

- Og så har I også stemt forkert til ændringsforslaget?

- Ja, jeg stemte godt nok ikke forkert til resolutionen. Det var der nogle af os, der gjorde. Det var en fejl.

- Du kan godt se det sejler, ik'?

- Det ved jeg ikke. Jeg synes, vi har haft en klar linje. Det vi har sagt, og det vi har stemt, der var en del ændringsforslag.

- Jeg medgiver, at det er et cirkus. Det kræver jo nærmest en doktorgrad at forstå, hvad der er blevet stemt i parlamentet. Men det må I da have nogle folk, som kan gennemskue for jer?

- Det har vi også. Det er ret sjældent, vi laver fejl. Det er så sket her. Det er beklageligt, siger Niels Fuglsang.

Bare han selv

Enhedslistens Nikolaj Villumsen er trist over, at parlamentets udtalelse ikke blev skarpere, end den blev. Og så undrer han sig såre over den socialdemokratiske zigzagkurs.

- Bare Niels Fuglsang efterhånden selv kan finde ud af sine forklaringer. I sidste uge lød det, at det var venstrefløjen, som forsøgte at drille. Nu har han så åbenbart ikke haft styr på, hvad han har stemt, siger medlemmet af Europa-Parlamentet.

- Det er vel menneskeligt at fejle, men den tror du ikke på?

- Vi har alle et ansvar for, hvad vi stemmer i så vigtig en sag, som Niels Fuglsang ovenikøbet går så meget op i. Så undrer det mig, at han har haft så lidt styr på, hvad han og hans socialdemokratiske kolleger har stemt i den her sag, siger Nikolaj Villumsen.