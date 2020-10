Arne-drama: Presset stemning efter DF udebliver

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) håber på, at Danmark får en ny ret til tidlig pension, inden han efter fredag går på efterårsferie.

Men det håb svinder hurtigt fredag eftermiddag.

Et afgørende møde, der var skemalagt til at vare langt ud på fredagen, har nemlig fået den værst mulige begyndelse, da Dansk Folkeparti har valgt at udeblive de første to timer.

Enhedslistens beskæftigelsesordfører, Victoria Velasquez, oplyser til Ekstra Bladet, at det ligner et nedbrud i forhandlingerne.

- Jeg er ærligt talt virkelig ærgerlig og frusteret over, at DF ikke er mødt op. Det ligner et nedbrud i forhandlinger. Nu sender de et forslag ind, hvor de vil fjerne mange ting fra ordningen, så mange tusind færre vil være dækket. De vil nærmest tilbage til regeringens grundmodel, siger Victoria Velasquez.

- I stedet vil de reducere samfundsbidraget fra bankerne. Vi havde håbet, at vi kunne lande en aftale i dag. Stemningen er presset inde på mødet.

Beskæftigelsesordføreren oplyser dog, at de forventer, at DF møder op senere på eftermiddagen.

Om forhandlerne når en aftale, er imidlertid usikkert.

Peter Hummelgaard har dog planlagt mødet uden bagkant med både aftensmad og natmad om nødvendigt.