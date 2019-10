Arrogant sviner: Ellemann siger undskyld

Jakob Ellemann-Jensen er den store kanon p.t. i dansk politik, som netop har overtaget posten som Venstres formand, fordi ingen turde tage kampen op imod ham og hans velsmurte tungebånd.

Christian Rabjerg Madsen derimod er forholdsvis ukendt finansordfører for Socialdemokratiet i gang med sin anden valgperiode.

Statusforskellen på de to politikere kunne med andre ord ikke være meget større.

Ikke desto mindre valgte Jakob Ellemann-Jensen at sparke gevaldigt nedad mod Christian Rabjerg Madsen under dagens åbningsdebat i Folketinget.

Venstre-formanden hånede direkte Christian Rabjerg Madsen, fordi han blev forbigået, da Mette Frederiksen skulle sætte sit ministerhold.

- Det kan måske give svaret på, hvorfor nogle er blevet ministre, og nogle ikke er blevet det, buldrede V-formanden fra talerstolen og knækkede efterfølgende knejsende med nakken. Tydeligt stolt af sin skarpe bemærkning.

Årsagen til Ellemanns sviner var, at Christian Rabjerg Madsen formastede sig til at spørge Jakob Ellemann-Jensen, hvorvidt Venstre stadig vil nedlægge regionerne.

- Skal regionerne nedlægges? Hvad er Venstres position? Uld i mund er genintroduceret, lød det blandt andet fra socialdemokraten.

Det voldsomme underløb mod socialdemokraten og Ellemanns kølige reaktion fik næste taler Ida Auken lidt ud af fatning.

- Jeg skal lige sunde mig over den der. Den var måske ikke så fin, sagde hun.

På Twitter og i Folketingsalen stemplede Christian Rabjerg Madsens partifælle, retsordfører Jeppe Bruus, V-formanden som 'arrogant'.

Jakob Ellemann-Jensen fik da også hurtigt kolde fødder oven på sin bemærkning.

- Jeg skal beklage, hvis mit svar før til Christian Rabjerg Madsen forekom arrogant. Jeg vil sige, at jeg selv har været i den situation i årevis ikke at være blevet udpeget til minister, før jeg blev det. Og jeg er sikker på, at det samme sker på Christian Rabjerg Madsen på et tidspunkt. Han er en dygtig kollega.

Venstre-formanden har også rettet en direkte undskyldning til Christian Rabjerg Madsen.

- Jeg synes, at Ellemanns kommentar siger mere om ham end om mig. Ellemann gav mig efterfølgende en undskyldning, som jeg har taget imod. Dermed er sagen vand under broen for mig, fortæller Christian Rabjerg Madsen til Ekstra Bladet.