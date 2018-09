Billigere legetøj til de rige: Skatten på lystyachter falder

Hvis du på din gåtur på havnen hører en klingende lyd af champagneglas og veltilfreds latter, så er der en god grund.

Imellem siderne med knastørre tal og paragraffer i regeringens finanslovsforslag har en skattelettelse til ejere af lystbåde nemlig listet sig ind. Vupti.

- Det var en misundelsesafgift, konstaterer Liberal Alliances finansordfører, Joachim B. Olsen, som sammen med regeringen vil han lette afgiften på at forsikre sin båd.

Velhavernes fest

Nedsættelsen vil betyde, at jo større en båd man har jo større bliver besparelsen.

- Det er Liberal Alliances gave til Fritz og Poul-segmentet med dyre både i Vedbæk, Skovshoved og Rungsted, siger Socialdemokratiets skatteordfører, Jesper Petersen, med henvisning til de to fiktive overklasseløg fra satireprogrammet Rytteriet.

Lystbådejere vil helt konkret spare godt 5000 kroner per million kroner, båden er forsikret for, hvis regeringens finanslovsforslag bliver vedtaget.

Det er den såkaldte afgift af lysttøjsforsikringer, som står til en sænkelse på godt en halv procent. Fra 1,34 procent til 0,8 procent. Afgiftnedsættelsen vil koste statskassen 55 millioner kroner.

De store fisk

Alle ejere af sejl- og motorbåde, som er kaskoforsikret, får glæde af skattelettelsen, men afgiftsnedsættelsen vil altså især kunne mærkes for ejere af de store både. I sejlerkredse kaldes afgiften derfor kaskoafgiften.

- Hver gang Liberal Alliance ser en énkrone, forsøger de at give skattelettelser til dem, som har mest i vores samfund, lyder vurderingen fra Socialdemokratiet.

- Er det ikke fair nok, at når man i jeres regeringstid satte afgiften op, så ruller regeringen det tilbage, nu hvor der er penge i statskassen?

- Det er en politisk prioritering, hvordan man vil bruge midlerne. Vi synes, der er behov for at investere i uddannelse, ældrepleje og pædagoger i daginstitutionerne. Pengene kan ikke bruges to gange, siger Jesper Petersen.

Sejlklubber kan slippe

Formanden for Dansk Sejlunion, Line Markert, er glad for afgiftsnedsættelsen, bl.a. fordi sejlklubberne har brug for de sparede penge.

Jesper Petersen vil i forhandlingerne om finansloven se på, om sejlklubberne kan tilgodeses. Men private bådejere har ikke brug for afgiftsnedsættelse, mener han.

- Vi skal ikke bruge penge på en skattelettelse til nogle mennesker, som ejer nogle meget dyre både, siger Jesper Petersen.

Joachim B. Olsen: Væk med pjattet afgift

Liberal Alliances finansordfører, Joachim B. Olsen, finder afgiftsnedsættelsen fuldstændig på sin plads.

- Helt almindelige danskere, der har en lystbåd, blev pålagt en ekstra afgift under den tidligere regering. Vi stemte naturligvis imod den afgift, sammen med de øvrige borgerlige partier - herunder Dansk Folkeparti.

- Afgiften har haft den kedelige konsekvens, at folk har overvintret i Sverige, Tyskland, Holland for at slippe for at betale afgift.

- Det er sådan nogle pjatafgifter, der skal væk, siger han.

- Hvorfor ikke sætte et loft over afgiftsnedsættelsen, så besparelsen ikke bliver større jo større ens båd er?

- Vi ruller en afgiftsnedsættelse tilbage. Da afgiften blev forhøjet, blev den det for alle. Nu bliver den rullet tilbage til dét, den var i 2012. Det synes vi, er fornuftigt.

- Hvis man har en lystyacht til fire millioner kroner, så er det en besparelse på 20.000 kroner. Har de bådejere brug for de penge?

- Det er folks egne penge. I Danmark kommer folk til deres penge på fair and square vis. De sælger deres arbejdskraft. Nogen får høj løn, fordi deres arbejdskraft er meget værd. Du får formentlig en relativ høj løn ift. en SOSU-assistent. Det er ikke uretfærdigt.

- Nogle danskere har ikke en særlig stor indkomst. Men de har en hobby. Det kunne være en båd, som de godt kan lide. De behøver ikke have en høj indkomst.

- Vi er en gammel sejlernation, derfor vil vi gerne rulle den afgiftsforhøjelse fra Thornings tid tilbage.

- Du er ikke bange for, at det fremstår som om, I sænker en champagne-afgift?

- Nu er alt blevet til topskattelettelser. Sænker du arveafgiften, så er det også en topskattelettelse. Alt er blevet til topskattelettelser. Sådan er retorikken blevet i Danmark, konstaterer Joachim B. Olsen.

Bådejere jubler over gave: - Skønt, hvis det her bliver til noget

De sidste solstråler før efteråret bider sig fast, kaster lys ind over bådene i Rungsted Havn i Nordsjælland

Og der er glæde blandt de bådejere, som vi møder på havnen. Alle har det til fælles, at de elsker at sejle, men de er meget ærgerlige over den høje beskatning på deres fritidsbeskæftigelse.

Tine Jensen er 52 år, rådgiver og bosat i Hillerød. Foto: Henning Hjorth

Den 52-årige bådejer, Tine Jensen, glæder sig derfor over, at afgiften på forsikring sandsynligvis bliver nedsat.

- Jeg synes, det er rart, at den bliver sat ned, for det har været en urimelig afgift fra start af. Der er ikke nogen andre fritidsinteresser, hvor man bliver beskattet fordi man ejer golfkøller eller spiller fodbold, siger hun.

Per Gudum er 73 år og pensioneret ingeniør. Foto: Henning Hjorth

Den pensionerede ingeniør, 73-årige Per Gudum, har vænnet sig til afgiften, fordi han har haft båd i mange år, men han glæder sig stadig over regeringens udspil.

- Alle bliver jo glade for at betale mindre i skat. Jeg mener, at man har lagt en skat på både, fordi der var nogle penge at hente og ikke trådte for mange over tæerne. Ligesom man henter penge alle andre steder, siger han, og fortæller at hans båd er omkring 300.000 kroner værd.

Ægteparret Dot (73) og Mogens Dalby (72) er pensionerede og bor i Birkerød. Foto: Henning Hjort

Ægteparret Dot og Mogens Dalby har gået og håbet på en nedsættelse af afgiften, fortæller de.

- Den er jo ualmindelig høj, siger Mogens Dalby.

- Vi er pensionister, så det er da rart at blive hjulpet på den måde. Det har været en generende afgift, siger Dot, og fortæller, at deres båd står i små 400.000 kroner.

- En båd er noget man ofre for noget andet. Vi betaler jo for det. Vi kunne gøre alt muligt andet, men vi har valgt at sejle, fordi vi synes det er fantastisk, supplerer Mogens Dalby.

Martin Rasmussen er indehaver af bådforretningen på Rungsted Havn, ShipShape. Han har været bådsælger i 19 år. Foto: Henning Hjorth

I havnens bådforretning sidder der en glad mand. Martin Rasmussen, der er indehaver af ShipShape, fortæller, at det vil være 'fantastisk og skønt', hvis nedsættelsen af afgiften bliver til noget.

- Afgiften steg på det værst tænkelige tidspunkt i vores branche. Der var godt gang i bådbranchen før finanskrisen. Men da afgiften kom, stoppede alt. I de ti år, der er gået, har vi set værfter lukke. Der har ikke været nok omsætning i branchen.

- Der er masser, der ser Rungsted som et sted, hvor der kun bor rige mennesker, men sagen er jo den, at der er rigtig mange gamle både her, fordi der er lang ventetid på pladsen. Der ligger nogle store både, men der er også mange små og ældre både, siger Martin Rasmussen.

Han forudser, at nedsættelsen af afgiften vil fremme nybådssalget, fordi de årlige omkostninger for at eje en båd bliver mindre.

Bådejerne i Rungsted havner glæder sig over, at deres fritidinteresse er kommet med i finanslovsudspillet. Foto: Henning Hjorth

Tre både til salg: Så meget kan den nye ejer spare

Ren luksus til over to mio. kroner. En kommende ny ejer kan spare over 13.000 kr. i afgift. Foto: yachting.dk

Nord West 420 (årgang 2007)

Udbudspris: 2.399.000 kr.

Årlig kaskoafgift:

Nu: 32.386 kr.

Fremtid: 19.192 kr.

Besparelse: 13.194 kr.

Denne mindre motorbåd med masser af nyt udstyr kan blive godt 4000 kroner billigere i årilig afgift. Foto: yachting.dk

Bayliner 3688 (årgang 1992-2016)

Udbudspris 795.000 kroner

Årlig kaskoafgift:

Nu: 10.732 kr.

Fremtid: 6360 kr.

Besparelse: 4372 kr.

Større motorsejler af lidt ældre dato kan blive godt 8000 kroner billigere om året. Foto: yachting.dk

Hershine 57 Motoryacht (årgang 1989)

Udbudspris 1.495.000 kroner

Årlig kaskoafgift:

Nu: 20.182 kr.

Fremtid: 11.960 kr.

Besparelse: 8222 kr.