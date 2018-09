Qvortrup: Borgerkrigsagtige tendenser i Venstre

Den kommende bog 'En ægte liberal – Venstremanden, der ikke ville tie stille' om folketingsmedlem Jan E. Jørgensen (V) optrapper den interne ballade i Venstre om partiets udlændingepolitik.

Det fastslår Ekstra Bladets politiske kommentator Henrik Qvortrup, efter Jyllands-Posten har beskrevet foromtalen til bogen.

- Der er borgerkrigsagtige tendenser i Venstre. Jeg siger ikke, at det bryder ud i lys lue, men det er jo et spaltet parti. I midten af det hele står en handlingslammet statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), der faktisk ikke aner, hvad han skal gøre.

- Han er jo splittet selv. Jeg er ikke i tvivl om, at hvis Løkke kunne vælge frit på alle hylder, så valgte han Jan E. Jørgensens kurs. Men han vil jo gerne have de stemmer, som Inger Støjberg skaffer. Uenigheden er afgrundsdyb i Venstre, og det her lægger et hårdt pres på Løkke, siger Henrik Qvortrup.

I bogen går Jan E. Jørgensen, ifølge foromtalen, personligt i rette med flere af sine egne partifæller og genopliver en række indre stridspunkter i Venstre.

Nyt parti?

Han gør det med afsæt i konkrete sager som 'burka-loven', Støjbergs strammerkage og udlændingeordfører Marcus Knuths glæde over det højreorienterede AfDs fremgang i Tyskland.

'Smykkeloven betød, at Jan E. Jørgensen havde svært ved at se sig selv i spejlet', fremgår det af foromtalen. Samtidig afviser V-profilen ikke, at 'det bliver nødvendigt at stifte et nyt parti i Danmark'.

- Det er jo en mand, der leger med ilden. Det er meget bemærkelsesværdigt, at han ikke bare blankt afviser, at han skal ud af Venstre. Manden er jo ikke idiot. Så det her gør Jan E. Jørgensen med åbne øjne. Vel vidende at det er et meget stærkt signal at sende, vurderer Henrik Qvortrup.

Samtidig har Ekstra Bladet og andre medier kunnet beskrive et usædvanligt dysfunktionelt sommergruppemøde i Venstre, hvor Inger Støjberg brokkede sig over, at hun gang på gang føler sig underløbet af gruppefæller som Jan E. Jørgensen, Martin Geertsen og partiets politiske ordfører Britt Bager.

Afstand til Støjberg-fløjen

Eksempelvis tog Britt Bager i juli i et interview med TV2 direkte afstand fra Inger Støjbergs politik – sådan helt generelt.

- Jeg er sikker på, at når du tager den alleryderste i vores parti på udlændingeområdet, som jo nok er Inger Støjberg, og så mig, der tegner hele partiet, så står vi nødvendigvis ikke samme sted, sagde Britt Bager til TV2.

Og nu har det markante folketingsmedlem Jan E. Jørgensen - der står på slapperlinjen i partiets udlændingepolitik - altså en bog på vej, hvor han efterlyser Venstres oprindelige liberale, frisindede linje. I modsætning til den nuværende 'nationalkonservative, hvor Dansk Folkeparti svinger taktstokken'.

- Det ser jo underligt ud. Det er ikke bare to fraktioner i et parti. Det er to fraktioner, hvor den ene er personificeret ved den minister, som har ansvaret for området. Og det gør det specielt, siger Henrik Qvortrup.

- Vi må antage, at udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg tegner regeringens holdning til udlændingepolitikken. Men nu kan vi så forstå, at der er kræfter i det største regeringsparti, der siger: Nej det er slet ikke vores holdning. Inger Støjberg er et yderpunkt i vores parti. Det giver et meget mudret billede. Og får pludselig socialdemokraterne til at fremstå fuldstændig konsistente på det her område, fortsætter han.

Den socialdemokratiske syge

Altså med henvisning til at det tidligere altid var hos Socialdemokratiet, der var intern ballade om udlændingepolitikken.

- Det er den 'socialdemokratiske syge', som Venstre er blevet ramt af. Det er jo et problem op til valgkampen, når udlændinge bliver et omdrejningspunkt. Når diskussionen om slapper contra strammer finder sted hos Venstre, så bliver det vanskeligere at sige, at man ikke kan regne med socialdemokraterne, når det kommer til stykket. Så Lars Løkke har fået en grim en at spekulere over, forklarer Henrik Qvortrup.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra gruppeformand Karen Ellemann, politisk ordfører Britt Bager, indfødsretsordfører Jan E. Jørgensen og udlændingeminister Inger Støjberg.