Vermund svarer på blåt angreb: Det er pjattet

Blå blok er gået sammen om at sende en advarsel til vælgerne mod at stemme på Nye Borgerlige. Det er dog ikke noget, der rammer partiets formand

- Jeg er vant til at blive udskammet, så det kommer ikke bag på mig, siger Pernille Vermund til Ekstra Bladet om de hårde ord, som flere politikere fra blå partier siger i Berlingske torsdag.

En række profiler fra blå blok er gået sammen om i hårde vendinger at sende en advarsel til danskerne mod at stemme på Nye Borgerlige til næste folketingsvalg.

Advarslerne kommer, fordi partiet truer med at vælte Lars Løkke Rasmussen, hvis han ikke opfylder Vermunds tre ufravigelige krav.

Det er både Liberal Alliances politiske ordfører, Christina Egelund, Venstres udlændingeordfører, Marcus Knuth, Dansk Folkepartis indfødsretsordfører, Kenneth Kristensen Berth, og Dansk Folkepartis folketingskandidat Morten Messerschmidt, der advarer.

Ufravigelige krav

Nye Borgerlige, der satser på at komme i Folketinget efter næste valg, har gjort det meget klart, at Løkke skal opfylde tre krav, hvis partiet skal støtte ham som statsminister.

Kravene er asylstop, at udlændinge skal forsørge sig selv i Danmark og at kriminelle udlændinge bliver udvist efter første dom.

Opfyldes kravene ikke, vil Nye Borgerlige ikke støtte en regering ledet af Lars Løkke Rasmussen.

Og det er åbenbart faldet nogle af de borgerlige politikere så meget for brystet, at de nu i samlet flok har sendt en advarsel til danskerne.

Morten Messerschmidt er en af de DF-profiler, der i artiklen advarer mod Nye Borgerlige med ordene.

- Hendes krav er den sikre måde at bringe Mette Frederiksen ind i statsministeriet. Det er en meget kontraproduktiv kamikaze-kurs, som fra ende til anden vil gavne dem, som vi ellers er enige om ikke at ville gavne.

DF's advarsler om at give Mette Frederiksen magten, giver Vermund ikke meget for.

- Det virker jo en lille smule pjattet, at man først sidder og flirter med Mette Frederiksen, og bagefter påstår, at der kan komme et rødt flertal ud af et borgerligt flertal, fordi vi stiller ufravigelige krav, siger hun.

Kaos på Christiansborg

Pernille Vermund afviser, at Nye Borgerlige direkte kan gøre Mette Frederiksen til statsminister.

- Hvis der kommer et borgerligt flertal, som er det, der skal til for at Nye Borgerlige kan blive tungen på vægtskålen, så er der ikke mulighed for, at Mette Frederiksen kan få magten, bare fordi vi stiller krav.

Men hun anerkender, at Nye Borgerlige kan skabe rod på Borgen.

- Jeg kan langt bedre forsvare kaos på Christiansborg, end jeg kan forsvare, at der kommer kaos i det danske samfund.