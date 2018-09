Whistleblower-ordning i politiet er på trapperne

I starten af næste år vil politifolk og andre få frit lejde til at fortælle om mulige lovbrud og uregelmæssigheder.

Da vil Justitsministeriet nemlig være klar med en whistleblower-ordning, oplyser ministeriet.

Ordningen kommer til at omfatte ansatte i Justitsministeriets departement, politiet, PET, anklagemyndigheden og Kriminalforsorgen.

- Der pågår lige nu overvejelser om de overordnede rammer for ordningerne. De relevante forbund og organisationer vil blive inddraget, lyder det i et svar fra ministeriet til Ritzau.

Ordningen kommer i kølvandet på Tibetsagen.

I december nåede Tibetkommissionen frem til, at politiet i 2012 og 2013 krænkede demonstranters rettigheder under officielle kinesiske besøg.

Desuden fik Folketingets Retsudvalg urigtige oplysninger om politiets håndtering af besøgene.

Det lykkedes ikke for kommissionen at finde frem til, hvem der gav den ulovlige ordre om, at højtstående kinesere skulle spares for at se demonstrationer og tibetanske flag under besøgene i København.

To mellemledere i politiet er dog blevet tiltalt for at have løjet for en dommer i Københavns Byret om sagen. Det skete, da de fortalte, at der ikke var en sådan ordre.

Siden er det kommet frem, at kommissionen ikke fik udleveret alt relevant materiale. Det drejede sig blandt andet om e-mails i Udenrigsministeriet og politiet, der angiveligt var blevet slettet.

Efterfølgende viste det sig, at der var taget backup på andre servere af flere af de slettede e-mails.

Derudover har pensionerede politifolk stået frem i DR og Berlingske og fortalt, at det i årevis har været praksis at skærme officielle besøg fra Kina fra demonstranter.

Det mangelfulde materiale og beretningerne fra de pensionerede politifolk fik først på sommeren justitsminister Søren Pape Poulsen (K) til helt usædvanligt at genåbne Tibetkommissionen. Den skal nu undersøge kinesiske besøg helt tilbage til 1995.

Da Justitsministeriet 20. juni offentliggjorde sit udkast til beskrivelse af den nye Tibetkommissions opgave, fremgik det, at kommissionen vil kunne bruge oplysninger fra whistleblower-ordningen, som altså nu er på trapperne.