Thulesen Dahl buldrer mod LA: Kræver ny regering

Dansk Folkepartis leder indleder partiets årsmøde med at slå fast med syvtommersøm, at Liberal Alliance skal ud af regeringen

Kristian Thulesen Dahl gør over for sin partifæller klart, at Liberal Alliances deltagelse i en kommende ny regering efter valget er uspiseligt.

- Vi går til valg på, at hvis de fire partier, der i dag har flertallet, genvinder flertallet, kan Lars Løkke Rasmussen godt fortsætte som statsminister.

- Men det vil i givet fald være for en nydannet regering. En regering hvor vi ikke synes, at Liberal Alliance længere skal kunne sætte kursen. De sidste par år har vist os, at det ikke er konstruktivt for at sikre en stabil ledelse af vort land, siger han i sin årsmødetale.

Tager telefonen

Samtidig åbner han for, at DF kan ende med at pege på Mette Frederiksen som statsminister. Det vigtige er, lader han forstå, at Danmark får en ny regering.

- Det skal være slut med, at LA kan diktere, hvad eksempelvis Venstre må samarbejde med os om. Hvilke kompromisser vi må lave – hvor vi eksempelvis også kan få Socialdemokratiet med, lyder det fra DF-formanden, der er klar til at lade DF indgå i regering.

Skulle rød blok vinde valget, 'vil vi holde alle kort åbne for at sikre Dansk Folkeparti størst mulig indflydelse', siger Thulesen Dahl.

- Hvis den ringer (telefonopkaldet fra Mette Frederiksen, red.) tager jeg den, siger han.

Respekt!

Partiformanden vurderer, at Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti bør kunne få et godt samarbejde et valg.

Kristian Thulesen Dahl er ikke kun ude med riven efter Liberal Alliance. Venestres politiske ordfører, Britt Bager, får også et dask med pagejen.

- Må vi bede om lidt respekt for disse medborgere, tak, siger han medhenvisning til, at hun under et plejehjemsbesøg talte om 'ældrebyrden' et ord som DF-formanden altså ikke finder stuerent.

Det høster ligeledes enormt bifald, da partiformanden sender en hilsen til Nyborg, hvor De Radikale holder deres årlige partimøde.

- Vi håber, at danskerne vil sikre, at I ALDRIG igen får indflydelse på udlændingepolitikken.

Kristian Thulesen Dahl hilser på sine partifæller ved årsmødets start. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Espersen på piano

Dansk Folkepartis 23. årsmøde bliver afholdt i Herning Kongrescenter.

Inden formandens tale spillede næsteformand Søren Espersen klaver, da forsamlingen afsang nationalsangen 'Der er et yndigt land'.

På væggene hænger store plakater med Df's nyeste kampagne. 'Du ved stadig, hvad vi står for' og 'Smid tørklædet og meld dig ind i Danmark', lyder parolerne, som også går igen i formandens årsmøde-tale.

Op til årsmødet har Morten Messerschmidt (MEP) lagt op til, at DF støtter en socialdemokratisk regering, hvis rød blok vinder det kommende valg.