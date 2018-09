Hovederne ruller i DR: To direktører ryger

Det er ikke kun danskerne, der kommer til at opleve markant færre tv- og radiokanaler som følge af besparelserne i DR.

Også internt i DR bliver der i fremtiden meget mere tomt.

Officielt: DR lukker og slukker for seks kanaler

Således nedlægger DR 375-400 stillinger, heraf 25 chefstillinger ud af ca. 120. Derudover ryger to af i alt syv direktørstillinger. Det skriver DR i en pressemeddelelse.

I forbindelse med organisationsændringerne stopper Tine Smedegaard-Andersen som kulturdirektør, og der er en igangværende dialog med direktør for DR Danmark, Anne-Marie Dohm, hedder det i pressemeddelelsen.

DR’s direktion vil efter planen se sådan ud fremover:

Generaldirektør: Maria Rørbye Rønn

Direktør for Økonomi, Teknologi og Medieproduktion: Nikolas Lyhne-Knudsen

Mediedirektør: Henriette Marienlund

Direktør for Nyheder, Aktualitet og Distrikter: Sandy French

Direktør for Kultur, Børn og Unge: Stillingen forventes opslået snarest. Indtil da vil Henriette Marienlund være fungerende direktør for området.

Om de kommende afskedigelser siger Maria Rørbye Rønn:

'Selvom det her er den rette plan for det nye DR, skaber det helt naturligt usikkerhed hos DR’s ansatte. Vi skal sige farvel til rigtig mange dygtige medarbejdere. Vi har undervejs i processen haft en god og tæt dialog med de faglige organisationer, og vi er enige om at gøre en fælles indsats for, at ændringerne i organisationen gennemføres så ordentligt som muligt. Vi vil gøre, hvad vi kan, for at nedbringe antallet af afskedigelser, blandt andet gennem frivillige fratrædelser og omplaceringer.'