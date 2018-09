DF siger nej til S-plan om jobcentre i Sydeuropa

Socialdemokratiet taler med to tunger om udlændinge i job.

Partiformanden Mette Frederiksen vil åbne fem jobcentre i Sydeuropa for at hente ledige til Danmark for at lukke huller i danske virksomheder.

Men mandag mente beskæftigelsesordfører Leif Lahn Jensen (S), at der ikke er brug for at hente udlændinge til job i Danmark.

Det siger Dansk Folkepartis integrationsordfører, Martin Henriksen, som ikke vil være med til hente flere ledige udlændinge fra Spanien, Italien og Frankrig til Danmark.

- Vi deler ikke det udgangspunkt. Vi skal ikke mere end en dag tilbage, før den socialdemokratiske beskæftigelsesordfører, Leif Lahn, meldte ud, at der ikke er behov for at hente mere udenlandsk arbejdskraft, siger Martin Henriksen.

- Jeg undrer mig over den socialdemokratiske melding. Jeg er også ærgerlig over den. Nu har vi endelig fået lidt mere styr på indvandringen. Den er begyndt at falde. Hvis man åbner, begynder den at stige igen.

Mette Frederiksen vil hente ledige fra sydeuropæiske EU-lande, siger hun til TV2 før Dansk Industris møde i København med 1000 ledere, politikere og embedsmænd.

- Jeg vil helt ærligt sige, at jeg synes, det er forkert at rekruttere faglært arbejdskraft fra Afrika og Asien. Det er den forkerte vej at gå for Danmark, mener Mette Frederiksen.

Danmark giver årligt 70.000 opholdstilladelser til udlændinge. De kan presse danskernes løn og vilkår på arbejdsmarkedet, mener Martin Henriksen.

Spørgsmål: DI advarer om, at opsvinget stopper uden flere udlændinge?

- Det er ingen hemmelighed, at vi i Dansk Folkeparti opfatter Dansk Industri som meget manipulerende og utroværdig i diskussionen om udenlandsk arbejdskraft, siger Martin Henriksen.