Afgørelse: 15-årige Baim smidt ud af Danmark

Den 15-årige pige Waritsa ’Baim’ Sangthong fra Ballerup skal forlade landet med det samme.

Udlændingenævnet har nemlig afgjort, at hun ikke må blive i Danmark, mens familiens klage over Udlændingestyrelsens afvisning om familiesammenføring bliver behandlet.

- Vi har det ad helvede til, siger Lars Rosleff, der er papfar til Waritsa ’Baim’ Sangthong.

- Hun troede, hendes verden var vel forvaret her med hendes mor, papfar og søster. Det er helt forfærdeligt.

Familien fik afgørelsen fra myndighederne i slutningen af sidste uge og har siden forsøgt at finde ud af, hvilket ben de skal stå på.

- Nu slikker vi sårene og træder vande. Vi skal finde en løsning på, hvordan vi kommer videre i livet. Skal vi flytte tilbage til Thailand og opgive alt, hvad vi har kæmpet for her i Danmark? Skal vi pisse på systemet og blive her? Eller skal vi tage til Sverige?

Grunden til, at Waritsa ’Baim’ Sangthong ikke må blive i Danmark, er, som Ekstra Bladet tidligere har beskrevet, at Udlændingestyrelsen vurderer, at hun ikke er integrationsparat, fordi hun er kommet til landet nogle år efter familiens øvrige tre medlemmer.

Flere pige på spanden

Dermed ligner hendes sag flere andre asiatiske pigers. Eksempelvis er Aphinya Pechmuang flygtet til Flensborg med sin familie.

Udlændingenævnet har en sagsbehandlingstid på seks-syv måneder. Indtil da lever familien i uvished.

Familien driver eget malerfirma og en fiskevogn ved Ballerup Station. Derfor vækker det stor frustration for familien, at de bliver ramt af den stramme udlændingelovgivning, som har til hensigt at holde de udlændinge ude, som ikke kan forsørge sig selv.

- Hvis vi havde været til stor last for samfundet, så kunne jeg forstå det. Men vi er blevet en brik i det store spil, lyder det fra familiefaderen.

Familien Rosleff fra venstre: Lars, Medina, Nui og Bam og en af fiskevognens stamkunder. Foto: Olivia Loftlund

Intet at vende hjem til

Waritsa ’Baim’ Sangthong boede hos ældre familiemedlemmer, inden hun kom til Danmark for godt et år siden. I den tid har hun gået i skole og gået til hånde i familiens forretninger. Familiemedlemmerne i Thailand er blevet for gamle og syge til at tage sig af pigen, så hun har reelt ikke et sted at være, hvis hun rejser til sit hjemland.

- Hun kan heller ikke komme tilbage til skolesystemet i Thailand, fordi hun har været væk i mere end et år, fortæller Lars Rosleff.

- En af min kones veninders søster bor lige ved siden af et kloster i Thailand, der har vi talt om at sende hende hen. Vi har ikke andre steder. Men det har vi jo slet ikke lyst til, siger han.

Waritsa ’Baim’ Sangthongs biologiske far vil ikke vide af hende.