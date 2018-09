Borgen sviner Borgen: - Danske Bank må jo tro, vi er idioter!

Forkasteligt! Politikere fra begge sider af folketingssalen kritiserer den rundhåndede million-faldskærm, som afgående topchef i Danske Bank, Thomas F. Borgen, kan tage på ryggen, når han forlader den skandaleramte bank. Erhvervsmediet Finans anslår, at han kommer til at modtage et sted imellem 20,5 og 26 mio. kroner for sin afsked fra Danske Bank

- Fuld forståeligt at Danske Bank skal have ny topchef. Vi skal have genskabt tilliden til bankens ledelse og det gøres bedst med en ny på posten, men hvorfor dog belønne Thomas Borgen med mange millioner i godtgørelse? Forkasteligt, skriver Dansk Folkepartis Hans Kristian Skibby på Twitter.

Jeppe Kofod (S), der er ordfører for Europa-Parlamentets særlige skattesnyderudvalg, langer kraftigt ud efter Dansk Banks 'dyre habitdrenge':

- Hele toppen i Danske Bank må jo tro at vi er idioter, at vi ikke kan gennemskue deres tommetykke spin. De siger de tager det fulde ansvar. Men ikke en eneste af de dyre habitdrenge er blevet fyret. To har fået lov til at trække sig med fuld løn og efterbetaling og formanden trækker sig, når det i øvrigt passer ham selv. Der er komplet ansvarsløshed i toppen af Danske Bank, siger Jeppe Kofod til Ekstra Bladet.

S-krav: Borgen skal smides ud af Løkkes eksklusive klub

- Det kan vi politikere ikke sidde overhørig. Der må strammes op i hele EU, så vi kan sikre, at de ansvarlige ikke kommer til at fungere som så meget som sekretærsuppleant i en bank igen. Det her er ikke kun et dansk problem eller et estisk problem. Det er et Europæisk problem og hvidvasksagerne står desværre i kø. Det er på tide med et reelt opgør i EU med storbankernes banditter i habitter, lyder det fra socialdemokraten.

Også SF's finansordfører, Lisbeth Bech Poulsen, finder det upassende, at ledelsen i Danske Bank deler rundhåndet ud af millionerne til den nu detroniserede direktør:

- Thomas Borgen går som direktør for Danske Bank. Han bliver dermed ikke fyret. Og står tilsyneladende til at få +20 mio. i gyldent håndtryk. Men hvad med resten af bestyrelsen? Der venter en stor undersøgelse fra myndighedernes side, skriver hun på Twitter.

Også hos Enhedslisten er der - måske knapt så overraskende - hårde ord om Danske Banks ledelse fra finansordfører, Pelle Dragsted:

De mange politikere er ikke de eneste, der har lagt Thomas F. Borgen på is de seneste timer efter annonceringen af hans afgang som bankdirektør.

Tidligere på dagen bekendtgjorde statsminister Lars Løkke Rasmussen helt kort, at Borgen ikke længere er at finde i regeringens Disruptionråd.

Statsministeren uddyber imidlertid ikke sin kommentar. Og Statsministeriet vil på stående fod ikke fortælle, om Thomas Borgen er færdig i Disruptionrådet fra dags dato eller fortsætter, til rådets periode udløber med udgangen af 2018.