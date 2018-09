Støjbergs tro væbner mister vigtig post i Venstre

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjbergs nære allierede i Venstre, Marcus Knuth, mister posten som ordfører på udlændingeområdet.

Det oplyser Venstre i en pressemeddelelse.

I stedet bliver det fremover den relativt uprøvede Mads Fuglede, der tager over. Det sker i forbindelse med en større rokade i Venstres folketingsgruppe.

Mads Fuglede overtager også indfødsretsordførerskabet fra Jan E. Jørgensen.

Marcus Knuth har sammen med Inger Støjberg siden 2015 været forkæmper for en markant hårdere udlændingepolitik på de indre linjer i Venstre. En kurs, der har ført til adskillige slagsmål internt i partiet.

Integrationsordfører Marcus Knuth glædede sig eksempelvis over det højrenationale AfD's indtog i Rigsdagen ved sidste års tyske valg. Noget, som ifølge Knuth 'forhåbentlig vil sikre en mere ansvarlig indvandringspolitik', skrev han på Facebook.

Det fik Venstres EU-ordfører Jan E. Jørgensen op af stolen. Prompte reagerede han på partifællens med et 'WTF?!?', som er en forkortelse for 'What The Fuck'. En mere fri oversættelse til dansk kunne lyde 'hvad helvede' eller 'hvad sker der'.

Det er ikke kun på udlændingeområdet, der sker ændringer i Venstres folketingsgruppe.

Marcus Knuth overtager fremover ordførerskaberne for innovation og medier, mens han også er beskæftigelses- og forskningsordfører.

Derudover bliver Carsten Kissmeyer boligordfører i stedet for Esben Lunde Larsen, der har forladt Folketinget.

Endelig overtager Jan E. Jørgensen posten som kommunalordfører, Hans Andersen bliver familieordfører og Martin Geertsen bliver socialordfører.

Ekstra Bladet arbejder på kommentarer fra rokadens hovedpersoner, der lige nu er til konstituerende gruppemøde på Christiansborg.

Opdateres...