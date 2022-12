'Arve-venner': Forgylder Danmarks rigeste

Der findes arvefjender. Og så findes der 'arve-venner'.

Sidstnævnte kan landets aller-rigeste familier nu finde i SVM-regeringen med Socialdemokratiet og Mette Frederiksen i spidsen.

Der er nemlig lagt op til en gylden fremtid, hvor familierne Kirk Kristiansen, Holch Povlsen og Clausen samt andre über-velhavere kan glæde sig over, at bo- og gaveafgiften sænkes med en tredjedel fra 15 pct. af formuen til blot 10 pct.

Er der nogen, der kritiserer os? Jakob Ellemann-Jensen holder en hånd op til øret, så han kan høre journalisternes spørgsmål ved præsentationen af regeringen på Amalienborg i torsdags. Foto: Mads Claus Rasmussen

Alene for tre af landets rigeste familier, der står bag Lego, Bestseller og Danfoss, kan der være enorme besparelser at hente, hvis familierne i morgen overdrog hele deres formue til næste generation.

- Man må bare sige, at det her viser, at der er forskellige måder at behandle folk på sidst i livet i den nye regering, siger beskæftigelsesordfører for SF, Karsten Hønge, til Ekstra Bladet.

- Nogle får betragtelige lettelser i skatten, og andre skal arbejde længere, selvom de ikke kan arbejde mere. Det er helt forkert, siger beskæftigelsesordføreren.

En af landets rigeste, Anders Holch Povlsen, adm. direktør i bl.a. Bestseller. Foto: Jens Dresling

Lars Løkke Rasmussen, der er med SVM-regeringen, har været med til at sikre markant billigere generationsskifter hos bl.a. Danfoss. Her ses han med Jørgen Mads Clausen fra Danfoss bag sig. Foto: Finn Frandsen

Jubel hos de rige

Der var da også brede smil hos de største familieejede virksomheder, da nyheden om sænkelsen af bo- og gaveafgiften kom.

Her er det Jakob Topsøe, formand for Topsøe Holding A/S og medlem af netværket Vækst i Generationer, der har lobbyet for skatte-rabatten i årevis:

- Det er en god dag for landets over 60.000 danske familieejede virksomheder. Vi er glade for, at den nye regering har erkendt, at der eksisterer en udfordring, når danske familieejede virksomheder skal generationsskifte. Selvom den bedste løsning havde været, at generationsskifteskatten blev fuldstændig afskaffet, er det positivt, at den nye regering konkret vil mindske den meget dyre beskatning, der gør det svært at videreføre virksomheder på danske hænder”, siger Jakob Topsøe i en pressemeddelelse.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra statsminister Mette Frederiksen. Statsministeriet henviser imidlertid til både Skatteministeriet og Beskæftigelsesministeriet, som ikke er vendt tilbage med en kommentar før deadline.

Det nye regeringsgrundlag efterlader Mette Frederiksen med et forklaringsproblem over for sit bagland, bl.a. på grund af topskattelettelser, der er til at tage og føle på, lyder vurdereringen fra politisk kommentator Henrik Qvortrup. Følg med live her. Ifølge politisk kommentator Henrik Qvortrup står Mette Frederiksen tilbage med et forklaringsproblem over for sit bagland, når det kommer til skattepolitikken i det nye regeringsgrundlag.

S efter is-stunt: Godt, vi ville ha' afgift op

Lego-arvingens bil skulle fragtes væk med helikopter. Privatfoto

Da Lego-milliardærarvingen Anders Kirk Kristiansnen sidste år kørte sin SUV igennem isen på en sø, som han har fået anlagt på Rohden Gods ved Vejle, blev han gjort til grin af både høj og lav.

Også af Socialdemokratiet, der nu vil forgylde netop familien Kirk Kristiansen.

Politisk ordfører, Rasmus Stoklund, var nemlig hurtig til at fælde en dom over den vovede rigmand.

'Det eneste gode jeg kan komme på ved den historie er, at den bekræfter mig i, at det var godt vi i Socialdemokratiet gik til valg på at få hævet arve-afgiften for de rigeste,' lød det let spottende på Facebook.

I dag har piben imidlertid fået en anden lyd.

Lego-arvings bil gik gennem isen: - Jeg tænkte shit

Gylden fremtid: Milliarder i sigte

Kjeld Kirk Kristiansen fylder 75 d. 27. december. Familieselskabet Kirkbi, hvor han stadig er bestyrelsesformand, har allerede været igennem et stort generationsskifte gennem de seneste 15 år. Næste gang det sker, vil det være med en besparelse på en tredjedel af bo- og gaveafgiften. Foto: Søren Bidstrup

For Danmarks absolut rigeste slægt kan det betyde milliardstore besparelser, når Lego-formuen, der ifølge Økonomisk Ugebrevs årsopgørelse over de 100 rigeste danskere er på svimlende 255 milliarder kroner, i fremtiden skal overdrages til næste generation af Kirk Kristiansen.

Bo- og gaveafgiften vil, hvis den samlede formue overdrages til den ny generation, i dag ifølge boafgiftslovens satser være på 15 pct. svarende til 38,3 milliarder kroner.

En arveafgift på blot 10 pct. svarer imidlertid til 25,5 mia. Dermed er der udsigt til en enorm besparelse på hele 12,8 mia. kroner for Danmarks rigeste familie.

Lego og familien Kirk Kristiansens selskab Kirkbi A/S har igennem ca. 20 år gradvist overført deres værdier til næste generation, hvilket for alvor blev tydeligt, da Thomas Kirk Kristiansen i 2016 tog over for sin far Kjeld Kirk Kristiansen som spydspids i virksomheden med formandsskaberne i Lego A/S og Lego Fonden.

Bestseller-milliardær

Også hos tøj-giganten Holch Povlsen er der udsigt til en gylden fremtid.

Bestseller-familien ejer i dag ifølge Økonomisk Ugebrev 95 pct. af den totale formue på 90,8 mia. Hvis dette skulle overdrages til næste generation, vil det i dag udløse bo- og arveafgifter for i alt 12,9 mia. kroner. I fremtiden falder dette til 8,6 mia.

Danfoss-stifterne fra familien Clausen ejer i dag direkte 37 pct. af formuen på 44,4 mia. ifølge Økonomisk Ugebrev.

Det svarer til 16,4 mia. kroner. Med en arveafgift på 15 pct. udløser det arve-skatter for 2,46 mia. Men med regeringens nye politik falder det beløb med 820 mio. kroner til 1,64 mia.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra både Kirkbi, Bestseller og Danfoss. Det er ikke lykkedes inden deadline.

SF smider handsken

SF blev det første parti til at kalde SVM-regeringen i samråd. Her ses formand Pia Olsen Dyhr samme med Karsten Hønge. Foto: Jens Dresling

Mens regeringen forgylder de rigeste, ser det anderledes ud for landets mest nedslidste.

SF kalder nu for første gang efter konstitueringen af den nye SVM-regering en minister i samråd og kræver svar om deres fusion af seniorpensionen og Arne-pensionen, som Mette Frederiksen har markedsført som 'Arne plus'.

Men det er et decideret fupnummer, for der er tværtimod tale om en klar forringelse af vilkårene for nedslidte.

Det mener SF's beskæftigelsesordfører, Karsten Hønge, der vil have beskæftigelsesminister Ane Halsboe Jørgensen (S) til at stå skoleret om sagen.

- Jeg forstår ikke, hvordan de kan få forringelser til at lyde som noget positivt. Når man gafler tre år af menneskers pension og sætter dem ned med 4000 kroner om måneden, hvordan kan det så på nogen måde gå i plus? Det kræver et samråd, siger Karsten Hønge til Ekstra Bladet.

- Vi har at gøre med mennesker, der har haft lange og hårde arbejdsliv. Så siger man, at nu skal de lige tage tre år mere. Den tanke kan man kun få, hvis man har sit på det tørre. Almindelige mennesker er bange for at nå pensionsalderen, tordner han.

Massiv kritik

Det er ikke kun SF, der er utilfredse. Blandt både venstre- og højrefløjen i dansk politik har det vakt massiv kritik, at Danmarks nye regering vil skrotte seniorpensionen og lægge den sammen med Arne-pensionen.

For hvor man med en seniorpension i dag kan trække sig tilbage seks år før pensionsalderen, kan man med Arne-pensionen først gøre det tre år før. Og hvor man med en seniorpension kan få op til 19.738 kroner om måneden, får man med den nye Arne-model et beløb på cirka 15.000 kroner om måneden.