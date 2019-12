Au pair-krig

Radikale vil frede au pair-ordningen. Faktisk skal flere have del i herligheden, mener ordfører

Integrationsminister Mattias Tesfaye (S) har fået startet en heftig debat om au pair-ordningen, hvor hovedsageligt fillipinske piger passer børn og holder hus i omkring 2000 danske hjem.

- Enten skal ordningen fungere efter intentionen, ellers skal den afskaffes. Eller også skal den laves om til en erhvervsordning eller noget helt fjerde, men der skal ske et eller andet. Vi kan ikke blive ved med at se, at vi har noget lovgivning, som ikke fungerer efter formålet, sagde Mattias Tesfaye forleden til Politiken.

I den modsatte lejr kalder borgerlige debattører au pair-ordningen kulturudveksling og tiltrængt hjælp til travle familier. Især har et indlæg af Berlingskes Mette Østergaard vakt opsigt og debat.

Udbredes til flere

Nu er au pair-krigen også rykket på Christiansborg, hvor radikale nu kaster sig benhårdt ind på borgerlig side af debatten.

- Jeg mener ikke, at løsningen er at skrotte ordningen. Det er lige drastisk nok, udtaler beskæftigelses- og ligestillingsordfører for Radikale Venstre, Samira Nawa, til Berlingske.

Faktisk mener hun, at ordningen skal 'udbredes til flere danske familier'. Dette vil bringe kulturudvekslingen mere i højsædet, mener Samira Nawa, der erklærer sig klar til videre forhandling med Mattias Tesfeye.

I 2014 blev ordningen gjort dyrere (fra 3.000 kr. om måneden til 4.000 kr. til lommepenge) og værtsfamilierne tvunget til at betale mere til pigernes danskundervisning.

Men for mange af pigerne er ordningen fortsat mest af alt en måde at tjene penge i Vesten, det fastslår organisationer med indsigt i au pair-livet i en rapport, som Mattias Tesfeye offentliggjorde i søndags samtidig med sit udspil om at endevende ordningen.