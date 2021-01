Auken i brøler på dag nul

Ida Auken tog for givet, at folketingsgruppe og hovedbestyrelse i Socialdemokratiet ville godkende hende. Så hun gav et interview, inden skiftet reelt var på plads

Hun har end ikke haft første arbejdsdag under Socialdemokratiets faner.

Alligevel kan Ida Auken allerede notere sig sin første brøler som socialdemokrat.

Den flerfoldige partihopper jublede nemlig i Politiken over, at hun var blevet budt velkommen i Socialdemokratiet.

Men på tidspunktet for glædesrusen havde Socialdemokratiets øverste myndighed, hovedbestyrelsen, slet ikke blåstemplet hendes optagelse i deres rækker.

Ida Auken på vej ind i Socialdemokratiet

Det er blevet blotlagt, fordi Politiken ved en fejl kom til at offentliggøre et større planlagt interview med Ida Auken.

Interviewet blev publiceret i al hast fredag morgen, efter Ekstra Bladet tidligere på morgenen kunne afsløre, at Ida Auken havde meldt sig ud af de radikale og nu skulle godkendes hos Socialdemokratiet senere på dagen.

Ekstra Bladets afsløring fik Politiken til kortvarigt at publicere interviewet med Auken kl. 8.39, hvor hun siger:

'Jeg er glad for, at Socialdemokratiet gerne vil tage imod mig. Det har været en beslutning, jeg har tænkt over i lang tid, fordi det er en svær og stor beslutning at skifte parti.'

Men på dette tidspunkt havde hverken Socialdemokratiets folketingsgruppe eller hovedbestyrelse altså formelt haft muligheden for at sige ja eller nej til aspiranten fra Radikale Venstre.

At være partihopper i Folketinget er ikke nogen ukontroversiel gerning og skal godkendes af Socialdemokratiets højeste organer.

Her til formiddag

Derfor vækker det opsigt internt i både Radikale Venstre og Socialdemokratiet, at Ida Auken åbenlyst tog for givet, at S-organerne ville godkende hende som nyt medlem.

Socialdemokratiets gruppeformand Leif Lahn bekræfter da også over for Ekstra Bladet, at intet partiskifte er mejslet i sten, før det er godkendt af partiets højeste organer.

- Jeg kan ikke forholde mig til, hvad Ida Auken har sagt. Men jeg kan sige, at det foregår sådan hos os, at man selvfølgelig først bliver godkendt, når folketingsgruppen og hovedbestyrelsen har accepteret en. Og det gjorde de hos os her i formiddag.

Politikens chefredaktør Anne Mette Svane bekræfter over for Ekstra Bladet, at interviewet med Ida Aukens glæde over at være optaget som nyt medlem var lavet som et 'klausuleret' interview; altså at det først måtte komme ud, når godkendelsen blev formel.

Ida Auken har altså taget for givet, at hun blev godkendt af partiets 32 mand høje hovedbestyrelse samt folketingsgruppen.

'Forklaringen er, at vi har lavet et klausuleret interview med Ida Auken, der under redigering ved en fejl bliver publiceret på politiken.dk,' skriver Anne Mette Svane i en mail til Ekstra Bladet.

- Hvorfor afpublicerede I historien fra 8.39?

'Fordi Ida Aukens partiskifte ikke er formelt godkendt på det tidspunkt,' skriver hun.

Gik stærkt

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er skiftet fra Radikale Venstre til Socialdemokratiet da også blevet effektueret med rekordfart.

Ida Auken tog direkte kontakt til Mette Frederiksen, og de to fik talt partiskiftet på plads.

For at sikre sig, at partiskiftet ikke skaber en kurre på tråden mellem Socialdemokratiet og Radikale Venstre, har statsministeren også talt skiftet igennem med Sofie Carsten Nielsen torsdag. Forholdet mellem støttepartiet og regeringen må ikke lide overlast.

Derfor var det da også mest af alt en formalitet, da folketingsgruppen og siden hovedbestyrelsen i Socialdemokratiet fredag morgen blåstemplede, at Ida Auken nu kan kalde sig socialdemokrat. Men dog en vigtig formalitet, som Ida Auken havde fået klar besked om.

Hverken i hovedbestyrelsen eller i gruppen blev der sat spørgsmålstegn ved formand Mettes indstilling.

Formelt sygemeldt

Nu udestår spørgsmålet om, hvornår Ida Auken er klar til at begynde sin tjans i Socialdemokratiets folketingsgruppe.

På sin Facebook-profil lyder det fra Ida Auken, at hun vender 'nu samtidig tilbage til Christiansborg efter min orlov'.

Mette F: Velkommen, Ida

Men fra Folketingets administration lyder det over for Ekstra Bladet, at hun fredag formiddag stadig er sygemeldt.

'Hverken Folketingets formand eller Lovsekretariatet har fået besked fra Ida Auken om ophør af sygeorlov.'

Heller ikke hendes suppleant, Ruben Kidde, har hørt noget fra partihopperen.

'Hun har raskmeldt sig så vidt jeg kan se på Facebook,' skriver han i sms til Ekstra Bladet, og tilføjer:

'Held og lykke med at gøre et rødt parti grønnere;-).'

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få et interview med Ida Auken.