Auken: - Jeg ELSKER sommertid!

Hvis der er noget, der påvirker danskerne, så er der corona og vejret.

Men selvom man kan have svært ved at tro det, er sommertid åbenbart et overset skel i vores samfund.

I hvert fald hvis man spørger Margrethe Auken, medlem af Europaparlamentet for SF, der elsker sommertid.

Det har hun selv sagt under en tale i parlamentet, der tidligere har diskuteret, hvorvidt alle EU-lande skulle gå sammen om at afskaffe sommertiden.

Her mente nogen at vide, at de to årlige skift i folks søvnrytmer er skadelige, men det argument giver hun ikke meget for:

- Jeg grinede af det, da det kom op i parlamentet. Der er jo rigtig mange af dem (de øvrige parlamentsmedlemmer, red.), der jo skifter tidszone to gange om ugen, fortæller Margrethe Auken til Ekstra Bladet.

- Hvis det var så farligt at skifte tid, så ville det jo være helt galt med det parlament!

Vrøvl

Sommertid blev indført i 1980 blandt andet som en måde at spare på energien.

DONG har dog i 2014 vurderet, at der ikke længere er tale om en specielt stor besparelse, hvilket Margrethe Auken er uenig i.

- Men i Sydeuropa kan en time længere i solen jo betyde, at de skal bruge mere strøm på fx ventilatorer. Er det ikke et argument?

- Arh, det var vist noget værre vrøvl, lyder det fra Auken.

- Var det noget vrøvl?

- Altså, mange af dem, jeg har fået støtte fra, det er jo italienere, og de synes, det er dejligt, at de har en time længere ude om aftenen.

- Når de sidder på deres caféer og restauranter, så spiller det da en rolle, hvornår solen går ned. At du får en lidt længere aften, lyder det begejstret fra SF-veteranen.

Politisk spørgsmål

Andre har peget på, at eksempelvis trafiksikkerheden eller dyr bliver påvirket af skiftet til sommertid.

- Det at køre i dagslys er langt sikre end i mørke, siger Auken.

- Og så har der været den med køerne, der ikke har vidst, hvornår de skulle malkes. Altså, så mener jeg, at man må rykke malketidspunktet 10 minutter af gangen, ligesom hvis man skal have børn til at sove.

I 2019 bad Europaparlamentet alle EU-lande om at tage stilling til, hvorvidt man ville afskaffe sommertid eller ej.

Men coronakrisen kom i vejen, og derfor vides det ikke, om det politiske flertal i Folketinget er med eller imod Margrethe Auken.

