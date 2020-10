Auken: Sådan krænkede Østergaard på Folkemødet

I et hårdt angreb på den nye radikale leder, Sofie Carsten Nielsen, bringer tidligere minister Ida Auken en krænkelsesag frem fra Folkemødet 2017.

Krænkeren var partiets tidligere leder Morten Østergaard, og ifølge Ida Auken delte hun sin viden om sagen i en mail til folketingsgruppen lørdag.

'I mailen fortalte jeg, hvordan jeg i juni 2017 fortalte både den nuværende politiske leder, landsformanden og partisekretæren, hvordan Morten Østergaard på Folkemødet 2017 havde stået og befamlet en ung kvinde mod hendes vilje og med stærkt grænseoverskridende adfærd havde forsøgt at få hende til at gå i seng med sig,' lyder det fra Ida Auken.

Ida Auken: Sofie Carsten talte usandt

Hun fortsætter:

'Dengang bad jeg udtrykkeligt Sofie Carsten Nielsen om at gribe ind over for Morten Østergaard. Svaret til mig fra ledelsen dengang var, at man var begyndt at mandsopdække Morten og lægge ham i seng, når han blev for beruset. Jeg sagde, at det mente jeg ikke var godt nok.'

'Sofie Carsten Nielsen har efterfølgende afvist at have hørt en sådan historie om Morten Østergaard, og det samme har landsformanden. Den tredje person, partisekretæren, har modsat de to andre skriftligt bekræftet, at jeg har talt med ham om sagen.'

Ida Auken. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Greb ikke muligheden

Ida Auken mener mildest talt ikke, at den radikale ledelse har reageret, som den skulle, efter at hun sendte sin mail i lørdags.

'Min mail gav ledelsen mulighed for at komme frem med alle oplysninger over for folketingsgruppen, i den officielle redegørelse og over for hovedbestyrelsen. Ingen af de muligheder er blevet grebet af ledelsen. Jeg kan se, at man nu forsøger at lukke et kapitel i partiets historie uden at tage et tilstrækkeligt opgør med ledelsessvigtet.'

Morten Østergaard trådte tilbage som radikal leder for en uge siden, efter at han - hårdt presset - havde indrømmet, at han i 2011 tog partifællen Lotte Rod på låret.

Siden har Østergaard forklaret, at der har været tre andre sager, hvor kvinder har oplevet 'uønsket seksuel opmærksomhed' fra hans side.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Sofie Carsten Nielsen til den hårde kritik fra partifællen.

Til TV2 News vil hun ikke svare på, om Ida Aukens opslag får nogen konsekvenser for hendes fremtid i Radikale Venstre:

- Jeg går ud fra, Ida Auken selv har gjort sig overvejelser om sin fremtid, siger Sofie Carsten Nielsen, der også har skrevet et opslag på Facebook.

