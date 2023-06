Australien siger nej til russisk ambassade klods op ad parlament

Der kommer ikke til at ligge en russisk ambassade klods op ad det australske parlament i landets hovedstad, Canberra, trods at russerne allerede havde underskrevet lejekontrakten og fået støtte af en australsk domstol.

Det skriver det australske medie ABC.

Den australske regering havde egentlig allerede sidste år forsøgt at rive russernes lejekontrakt itu, men det blev i maj afvist af en føderal domstol i landet.

Myndigheden National Capital Authority (NCA) afviste dengang, at opsigelsen skulle have noget med invasionen af Ukraine at gøre.

Det handlede ifølge administrerende direktør Sally Barnes dengang om, at russerne ikke var begyndt at bruge lejemålet endnu, og at der var 'et begrænset antal bygninger tilgængelige for diplomatiske formål'.

Og så alligevel, for nu bliver russerne smidt ud på et helt andet grundlag.

Ifølge premierminister Anthony Albanese har regeringen fået at vide, at en ambassade klods op ad parlamentet udgør en klar sikkerhedsrisiko.

- Vi handler hurtigt for at sikre os, at lejemålet ikke bliver en formel diplomatisk tilstedeværelse, siger han til ABC.

Han og regeringen vil torsdag lokal tid fremlægge en hastelov, som gør det muligt for myndighederne i det australske hovedstadsområde at opsige lejekontrakten for den russiske ambassade.

Hasteloven har ifølge ABC støtte fra oppositionen og forventes dermed at blive vedtaget uden de store udfordringer.

Oppositionens skyggeminister for forsvar, Andrew Hastie, siger til ABC, at 'sikkerhedsrådgivningen fordrer, at lejemålet må opsiges', og at han derfor støtter hasteloven.

- Der er en reel sikkerhedsrisiko for vores lands interesser her, siger han.

Loven er allerede blevet vedtaget i Repræsentanternes Hus, men skal stadig igennem Senatet, hvor den altså ventes at blive stemt igennem torsdag australsk tid.