Av, av, av! Radikale på katastrofekurs

3,9%. Av, av, av.

Selvom meningsmålinger er usikre, så er det alligevel værd at bemærke, at i den første af slagsen, efter Sofie Carsten Nielsen har overtaget posten som leder, bliver Radikale Venstre mere end halveret i forhold til valgresultatet.

I Radikale Venstre har man forventet, at meningsmålingerne ville tage et dyk. Men 3,9 procent. Den gør ondt.

Sofie Carsten Nielsen har sagt, at vejen ud af Radikale Venstres nuværende krise er at tale politik.

Det er tvivlsomt, om det er den rigtige strategi.

Joachim B: Magtkampen er IKKE slut

Alternativet sagde det samme, da de kom i shitstorm efter sager om frås på Niko Grünfelds borgmesterkontor, sexgynger til valgfester og opfordringer til mandlige kollegaer på deres sekretariat om at bidrage med dickpics til en peniscollage.

Da mit gamle parti, Liberal Alliance, mistede troværdigheden efter trusler om at vælte regeringen på topskat og ballade om, hvorvidt Liberal Alliance ville stemme for sin egen regerings finanslov, så var svaret, at løsningen var at tale om politik.

Det gik kun en vej og det var ned.

Der er masser af andre eksempler på det samme.

Jelved svinger håndtasken mod Østergaard-taktik

Radikale Venstre har tabt troværdighed på håndteringen af Morten Østergaards sexismesager. De har tabt troværdighed, fordi mange sidder tilbage med den opfattelse, at den nye leder, Sofie Carsten Nielsen, gik mere op i at beskytte Morten Østergaard, end at få sandheden frem.

Radikale Venstres vælgere vil gerne opfattes som gode mennesker. De er dem med de gode intentioner. De vil redde klimaet. De vil have flere flygtninge.

Det handler alt sammen om moral.

Derfor, så kan det, som tabes på Metoo, ikke vindes tilbage ved at tale om vindmøller.

Radikales vælgere kan ikke se sig selv i et parti, som ikke er moralsk uangribelige på alle punkter.

Sofie Carsten skal finde ud af, hvordan hun genvinder troværdigheden i forhold til håndteringen af Morten Østergaards Sexismesager. Det er der, hun har mistet troværdighed.

Det er ikke nogen let opgave. Måske er den umulig.