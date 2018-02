Avis: Byggetilladelse belaster frikendt Anna Mee Allerslev

Nye oplysninger om ekspolitiker Anna Mee Allerslevs byggesag viser ifølge BT, at Øens Murerfirma som hovedentreprenør blandt andet stod for at rive en bærende væg ned ved totalrenoveringen af Allerslevs lejlighed.

Historien kommer, kort tid efter at Københavns Kommune har bedt advokatfirmaet Horten om at lave en ny undersøgelse af kommunens tidligere beskæftigelses- og integrationsborgmester.

Allerslev afviser fortsat, at firmaet - en kommunal samarbejdspartner - stod for hovedentreprisen i lejligheden.

BT skriver tirsdag, at Øens Murerfirmas byggeleder indsendte en lovpligtig blanket til Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune i forbindelse med, at Allerslev skulle have fjernet en bærende væg. Det viser aktindsigt i byggesagen.

Engells brevkasse: Anna Mee er stadig inde i varmen

Arbejdet med at fjerne den bærende væg mellem spisestue og køkken blev udført af Øens Murerfirma, fremgår det ifølge BT af blanketten.

I sidste måned blev Allerslev frikendt for inhabilitet i forhold til netop Øens Murerfirma.

Men efter BT's skriverier om, at firmaet har stået for en totalrenovering af ekspolitikerens lejlighed, har kommunen sat en ny undersøgelse i gang. Den skal Horten igen stå for.

Allerslev har hidtil oplyst, at Øens Murerfirma har lavet 'noget murerarbejde på badeværelset' i hendes lejlighed.