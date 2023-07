Avis: Sådan ødelagde Mette F. sine Nato-chancer

Danmarks statsminister, Mette Frederiksen (S), var meget nær at kunne sikre sig jobbet som kommende generalsekretær for Nato under sit besøg i Washington i starten af juni. Men hun smed det hele på gulvet, da hun mødte magtfulde medlemmer af USA's kongres.

Det skriver det hæderkronede tyske medie Die Welt.

- USA's præsident havde gerne set den danske statsminister som ny chef for Nato. Men kan kunne ikke gennemtvinge sin vilje, fordi socialdemokratinden ville have to emner øverst på Natos dagsorden, der ikke blev taget godt imod i USA, skriver Die Welt.

Ekstra Bladet er taget til Vilnius for at følge Nato-topmødet og spørge Mette Frederiksen ind til, om hun er helt ude af kapløbet om at blive Natos næste generalsekretær Ekstra Bladet er taget til Vilnius for at følge Nato-topmødet og spørge Mette Frederiksen ind til, om hun er helt ude af kapløbet om at blive Natos næste generalsekretær.

Snublende nær

Mette Frederiksen blev hele foråret rygtet til at være i spil til posten som generalsekretær for Nato efter nordmanden Jens Stoltenberg. Det er ingen hemmelighed, at han gerne vil forlade posten efter mange år.

Annonce:

Spekulationerne og rygterne blev kun stærkere, da Mette Frederiksen (S) i maj pludseligt kunne annoncere, at hun skulle på besøg i Det Hvide Hus og mødes med præsident Joe Biden i starten af juni. En mand hvis støtte er helt afgørende for at kunne få posten.

Og mødet med Joe Biden gik da også ganske fint, skriver Die Welt, der har talt med højtplacerede diplomatkilder. Mette Frederiksen fik ros for støtten til Ukraine og de to fandt et godt fodslag.

Mette Frederiksen lagde ikke en dæmper på Nato-spekulationerne, da hun takkede Joe Biden for samarbejdet i Nato under sit besøg i Det Hvide Hus

Kæmpe selvmål

Men da Mette Frederiksen efterfølgende mødtes med magtfulde medlemmer af den amerikanske kongres, gik det helt galt.

- Statsministeren fik spillet sig selv ad banen i sine samtaler med kongresmedlemmerne, citerer Die Welt en 'højtstående diplomat i Nato-kredse' for.

Den amerikanske kongres er betydeligt mere konservativ end både præsident Biden og ikke mindst Danmark.

- Mette Frederiksen sagde mange rigtige ting om Ukraine. Men hun satte også spørgsmålet om LGBT og klimabeskyttelse øverst på sin dagsorden for Nato, siger kilden.

Annonce:

Og det faldt altså ifølge Die Welt i så dårlig jord hos de amerikanske kongresmedlemmer, at modstanden mod hende blev for stor for Joe Biden.

Stoltenberg fortsætter

Ikke lang tid efter møderne i USA begyndte det da også at rygtes, at Jens Stoltenberg ville blive bedt om at forlænge sin periode med et stort år.

Hvilket blev bekræftet i starten af juli.

Det betyder ifølge Die Welt samtidigt, at jobbet først er i spil efter valget til Europa-Parlamentet næste år og dermed kan blive en del af den store kabale af internationale topjob, sådan et valg normalt afføder.