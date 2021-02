B. Olsen: - Det er et scoop

Det er et scoop for Liberal Alliance at have fået Peter Loft som kandidat, slår Ekstra Bladets politiske kommentator fast

Hvad kalder man en detroniseret departementschef, der melder sig ind i Liberal Alliance?

- Et scoop.

Joachim B. Olsen, Ekstra Bladets politiske kommentator, er ikke i tvivl om, at Liberal Alliance i dets overlevelseskamp vinder på partiets nye kandidat Peter Loft.

- LA’s mærkesag er Skat, og du kan ikke finde en, der har mere styr på skat end Peter Loft, siger han:

- Jeg havde også syntes, at det var et scoop, hvis han stillede op for De Konservative. Politikere bliver ofte beskyldt for, at de ikke ved nok om det, de taler om. Det kan man ikke beskylde Peter Loft for.

Sådan her lød det fra Loft tilbage i 2013, da han skulle vidne i skattesagen

Torsdag aften har den tidligere departementschef i skatteministeriet Peter Loft annonceret, at han stiller op til kommunalvalget for Liberal Alliance i Gentofte, og at han vil forsøge at komme i Folketinget.

Han blev især landskendt med Helle Thorning-Schmidts skattesag, som endte med at koste ham jobbet. Siden har han blandt andet været aktiv i debatten.

Til Ekstra Bladet siger han, at velfærdssamfundet er vigtigt i hans optik, og at skatten er en væsentlig del af at bevare det system. Ikke just toner, der normalt høres fra Liberal Alliances violin. Eller som Joachim B. Olsen formulerer det:

Joachim B. Olsen, Ekstra Bladets politiske kommentator. Foto: Emil Agerskov

- Jeg går ud fra at han har læst Liberal Alliances program, men det første han siger, lyder ikke som en klassisk LA’er, der vil slå på, at skatten skal ned. Han taler mere om systemet og om at gøre tingene bedre. Det er nogle nye toner. Men en dagsorden om et mindre kompliceret skattesystem, kan nok have bedre genklang hos vælgerne end den ensidige fokus på topskat, siger han.

Joachim B. Olsen har selv en fortid som skatteordfører i netop Liberal Alliance, og han peger også på, at de ultimative krav og det evige fokus på topskat, som to ting, der har givet partiet problemer. I det lys mener han, at det kan være en fordel, at dreje debatten over på systemet:

- Jeg tror, at det har genklang hos vælgerne, siger han:

- Han i hvert fald den rigtige til at tage den diskussion. Jeg tror, at det er en gevinst at få en mand, der ved så meget om skattesystemet.

