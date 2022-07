B.T.-redaktør fik betalt endnu en ministermiddag

Det var ikke et enestående tilfælde, da B.T.s debatredaktør, Sanne Fahnøe, i november 2021 lod fødevareminister Rasmus Prehn betale for en middag med ministeriets kreditkort.

I forbindelse med at Frihedsbrevet skrev om middagen på den italienske restaurant Famo Metro til i alt 2133 kroner, lød det fra B.T.s chefredaktør, Pernille Holbøll, at det selvfølgelig var 'forkert og uden for skiven', at debatredaktøren på et magtkritisk medie havde ladet sig bespise på den måde.

Men ikke desto mindre er den nu gal igen.

En aktindsigt, som Ekstra Bladet har fået, afslører nemlig, at Rasmus Prehn og Sanne Fahnøe også var ude at spise lækker mad og drikke vin, da Prehn var udviklingsminister. Og igen var det Prehn, der svingede ministeriets kreditkort, da regningen skulle betales.

1145 kr.

De to spiste på den italienske restaurant Buongiorno 8. januar 2020. Her stod den bl.a. på to af stedets menuer, fire glas vin samt to grappaer.

Samlet pris: 1145 kroner - betalt med det kreditkort, som Rasmus Prehn havde fået udstedt af Udenrigsministeriet.

I en skriftlig kommentar til Ekstra Bladet lægger Sanne Fahnøe sig fladt ned:

‘Jeg har ikke anden forklaring, end at det er ubetænksomhed og dumhed. Selvfølgelig skal jeg ikke tage imod en middag fra en minister. Jeg har i mit job som debatredaktør mødtes med virkelig mange mennesker, både politikere, debattører og alle mulige andre, og det er ofte mig, der har givet, hvis vi har drukket kaffe, spist frokost og indimellem en middag - især dem, der har skrevet klummer for mig.'

'I dette tilfælde burde jeg have tænkt mig bedre om, og ministeren har da heller ikke fået en klumme som ønsket. Det kommer ikke til at gentage sig, for jeg er udmærket klar over, hvordan det ser ud.'

Flere tilbagebetalinger

Ekstra Bladet har tidligere afsløret, hvordan Rasmus Prehn i en række tilfælde har betalt tilbage til både Fødevare- og Udenrigsministeriet, efter at han havde brugt ministeriernes kreditkort i byen.

Prehn valgte da også at refundere en del af prisen for middagen med B.T.s debatredaktør til ministeriet.

Efterfølgende var han således til lommerne og tilbagebetale 320 kroner. Resten er blevet godskrevet i Udenrigsministeriet.

Ifølge bilaget fra restauranten dækker beløbet umiddelbart over to glas vin og to grappaer.

Med Engell på Lalala

I Strandgade på Christianshavn ligger den lille restaurant Lalala, der på hjemmesiden beskrives som en 'fransk perle'.

Her fik Rasmus Prehn 24. september 2020 sig en god middag med politisk kommentator på Ekstra Bladet og TV 2 Hans Engell.

Det afslører en aktindsigt i bilaget fra aftenen.

I alt løb regningen for mad og vin m.m. op i 1602 kroner inkl. drikkepenge. Det betalte Prehn med ministeriets kreditkort.

Efterfølgende har Prehn tilbagebetalt drikkepengene på 100 kroner til ministeriet.

- Jeg kan sige, at det var en virkelig god aften med Rasmus Prehn, hvor vi spiste noget dejlig mad og drak et par glas vin.

- Prehn valgte menuen og bad mig vælge vinen. Og jeg kan sige, at jeg tog hensyn til Udenrigsministeriets slunkne kasse ved at vælge en vin til en absolut rimelig pris, lyder det fra Hans Engell.

- Men det går da ud over din uafhængighed som journalist, at du får betalt maden af en minister?

- Nej, jeg kan garantere, at min integritet er 100 procent intakt. Jeg har aldrig rost en politiker, bare fordi vi har spist middag sammen.

- Bør du ikke selv betale, når du spiser med politikere?

- Mit arbejde består i at tale med rigtig mange politikere og have et bredt kildenetværk. Og jeg fremhæver ikke nogen som en genial politiker, hvis de har betalt for mad eller drikke. Så det har jeg det 100 procent fint med, siger Hans Engell.

