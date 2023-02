Bader i sweatre

Pia Olsen Dyhr er bestemt ikke den eneste, som forsøger at gøre sine hoser grønne med strikketøj

Pia Olsen Dyhr er langt fra den eneste, der har begavet statsministeren med en sweater.

Af den såkaldte åbenhedsordning kan man læse om alle de gaver, som statsministeren modtager. Mette Frederiksen har modtaget strikketøj adskillige gange.

I 2020 fik hun både en strikket fredsdue og en strikket mus. I 2021 fik hun en sweater af de danske SOSU-skoler.

Sidste år fik hun en sweatre og en cardigan af borgmesteren i Klaksvikar og en sweater af Bakkafrost, der opdrætter laks i Færøerne.

Ekstra Bladet tæller i alt tre sweatre. Men sweateren fra Pia Olsen Dyhr optræder ikke på listen.

Ekstra Bladet har spurgt i Statsministeriet, hvorfor sweateren tilsyneladende er skjult i Åbenhedsordningen. Og hvornår statsministeren modtog den hjemmestrikkede grå sweater.

Pia Olsen Dyhrs sweater-gave til Mette Frederiksen er blevet centrum for en ordkrig på Christiansborg. Foto: Facebook

Gaver til statsministeren for februar er stadig ikke lagt online, så måske har Pia Olsen Dyhr givet sweateren til Mette Frederiksen midt i balladen om bededagen.

Der er kommet fokus på statsministeren sweatre, fordi hun i et opslag på Instagram stolt har fremvist en sweater, som SF's Pia Olsen Dyhr har strikket til hende.

Lige efter valget

SF oplyser, at Pia Olsen Dyhr 'strikker en del sweatre' og fortæller, at den nu statsministrielle sweater blev givet lige efter valget, hvor det stod klart, at der ville blive indgået en midterregering uden om SF.

- Sweateren bliver ikke afkrævet tilbage, selvom det endte med en SVM-regering. Så må Mette Frederiksen finde sig i, hvis den kradser lidt, når der er SF-kritik af afskaffelse af store bededag, topskattelettelser, forringede pensionsvilkår og manglende klimahandling fra SVM-regeringen.

Det er samtidigt ikke den eneste sweater, der er givet væk. SF svarer:

- Det kan oplyses, at den næste glædelige modtager af en af Pias sweatre dog ikke er en regeringspolitiker, men en oppositionskollega. Vi må vente og se, om vedkommende finder anledning til at dele på Instagram.