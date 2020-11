Bag kulissen: Derfor blev S-løver forbigået

Jesper Petersen, 39, og Christian Rabjerg Madsen, 34, bliver ikke ministre i denne omgang.

Dermed har Mette Frederiksen forbigået to hotte ministerfavoritter i folketingsgruppen.

De to politikere har ellers enorme ministerambitioner.

Derfor blev de da også nævnt i flæng i alle medier som favoritter til at overtage en ministerpost i kølvandet på Mogens Jensens exit. Men statsministeren valgte altså anderledes.

Afgående gruppeformand Flemming Møller Mortensen slipper som ny udviklingsminister for at holde styr på medlemmerne af folketingsgruppen, når de danske udviklingsmilliarder til den tredje verden bliver hans ansvar.

Udnævnelsen er ikke helt uventet blandt Ekstra Bladets kilder i toppen af Socialdemokratiet, fordi Flemming Møller Mortensen som gruppeformand har overrasket positivt. Gruppen har makket ret og blandt andet holdt bøtte trods snærende stramme tøjler særligt under coronakrisens værste måneder i foråret.

Jesper Petersen er blandt de socialdemokrater, som er blevet forbigået af Mette Frederiksen i ministerrokaden. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Tynd post

Men forfremmelsen er ikke lutter lagkage. Når man får titel af udviklingsminister, er det også udtryk for, at man er kan undværes i folketingsgruppen. Posten regnes for ganske blottet for indflydelse på de store spørgsmål i regeringen.

Det tæller heller ikke på positivsiden, at udviklingsministeren har meget svært ved at tage på interessante rejser pga. corona.

Det ville straks være sværere at erstatte Jesper Petersen og Christian Rabjerg Madsen på de tunge ordførerposter, politisk ordfører og finans.

Der er i folketingsgruppen ikke nogen oplagte kandidater til at tage over for de to, som af partiledelsen bliver anset som solide og pålidelige. Måske de midt i skuffelsen kan glæde sig over det prædikat. Det håber man i hvert fald i partitoppen.

Fravælgelsen af de to ligner samtidig en lille håndsrækning til folketingsgruppens mere rutinerede kræfter. Her lyder der fra tid til anden utilfredshed med de mange yngre akademikere på ministerholdet.

57-årige Flemming Møller Mortensen er uddannet anæstesisygeplejerske. Han repræsenterer værdier, som partiets traditionalister vægter højt.

Som nordjyde er han også med til at sikre en bedre geografisk fordeling blandt ministrene.

Plaster på såret

Det er endnu uafklaret, hvem der skal overtage tøjlerne som gruppeformand. Men Mogens Jensen ligner den oplagte kandidat, siger flere.

Formentlig får han også posten som statsrevisor, når hans ministereftervederlag udløber om otte måneder. Hvem der indtil da skal overtage Flemming Møller Mortensens post, bliver bestemt et samtaleemne blandt de folkevalgte socialdemokrater hen over weekenden.

Med til historien hører i øvrigt, at den nye fødevare- og fiskeriminister, Rasmus Prehn, tilhører grupperingen 'Den nye kaffeklub', som ganske overraskende fik tre ministerposter ved regeringsdannelsen.

Forfremmelse til fødevare- og fiskeriminister bliver anset som belønning til gruppen, der ledes af Magnus Heunicke og desuden tæller miljøminister Lea Wermelin. De har arbejdet loyalt i regeringskontorerne. Stridsøksen er pakket væk.