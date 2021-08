Bag kulissen: Sådan fik han kniven

Khader-strofalt : På et møde onsdag meddelte formand Søren Pape og generalsekretær Søren Vandsø deres medlem Naser Khader, at han er i færdig partiet. Forinden havde Pape fået bred opbakning

Planen blev eksekveret uden større dikkedarer, da den konservative formand, Søren Pape Poulsen (K), onsdag fik ekskluderet Naser Khader fra partiet, efter en advokatundersøgelse har afsløret adskillige nye anklager om seksuelle krænkelser mod politikeren.

Søren Pape havde allerede sikret sig fuld opbakning på de indre linjer, inden han først på dagen onsdag kylede Naser Khader ud af de konservative.

Beslutningen om eksklusionen blev overbragt ansigt til ansigt på et møde med Khader tidligt på formiddagen. På mødet deltog ifølge Ekstra Bladets oplysninger også den konservative generalsekretær Søren Vandsø samt Khaders advokat, Heidi Helveg.

Sat i proces

Forinden havde Pape modtaget en længe ventet advokatrapport om Khaders påståede krænkelser af en række kvinder. Med den i hånden var det tirsdag tid til at tage de konservatives syv mands store forretningsudvalg i ed for at få sat ekskluderingen i proces.

Papes indstilling var klar: Rapporten tegnede et samlet billede af, at kvindernes beretninger om Khaders krænkelser var troværdige. Derfor indstillede Pape, at Khader skulle ekskluderes.

Det var der enstemmig opbakning til i forretningsudvalget.

Onsdag morgen var det tid til at præsentere sagen for folketingsgruppen. Også her var konklusionen klar:

- Jeg har også sagt, hvad jeg mener om sagen til partiets folketingsgruppes medlemmer, som også har tilkendegivet, at Naser Khader ikke længere kan være en del af folketingsgruppen, lød det onsdag fra Søren Pape på et pressemøde.

Umiddelbart efter mødet i folketingsgruppen havde Pape ifølge Ekstra Bladets oplysninger indkaldt Khader til et møde for at smide ham ud af partiet.

Naser Khader ses her med partiformand Søren Pape Poulsen og generalsekretær Søren Vandsø. Foto: Miriam Dalsgaard

Ifølge Khader valgte han dog selv at melde sig ud af de konservative, inden han formelt blev ekskluderet.

Det skriver han i en Facebook-opdatering, hvor han dog ikke lægger skjul på, at det var Papes beslutning, at han - til sin overraskelse - skulle forlade partiet.

'Det mavestød, jeg har fået i dag, havde jeg ikke forventet, men jeg respekterer beslutningen. Det er en politisk beslutning. Søren skal passe på partiet.'

Khaders Facebook-opdatering kom ud, samtidig med at Søren Pape onsdag ved 11-tiden meddelte offentligheden, at Khader er færdig i partiet.

Det skete onsdag kl. 11 på pressemøde under det konservative sommergruppemøde.

- Jeg er sikker i min sag, det er det rigtige at ekskludere Naser Khader, kunne Pape konstatere.

Papes hukommelse svigter De konservatives formand, Søren Pape Poulsen, havde flere gange hørt om, at Naser Khader var involveret i krænkelses-sager. Det fortalte han på gårsdagens pressemøde. Men partiformanden havde meget svært ved at huske, hvornår han konkret begyndte at høre om rygterne med Khader, da Ekstra Bladet spurgte til sagen: – Hvornår begynder du at høre om de her rygter? – Det kan jeg ikke huske. – Arh, sådan cirka? – Da det her MeToo for alvor begyndte at rulle ... – ... og hvilket årstal har vi her? – Er det ikke for et par år siden? Så begynder vi også at høre rygter, og det var op og ned: Så hører vi nogle rygter, så går der lang tid, så ringer nogen og siger 'uhh, har I hørt, og har I hørt'. Og det kan vi jo ikke bruge til ret meget. Jeg kan jo ikke agere på rygter. – Man kunne jo lave ordninger, hvor folk selv kan henvende sig. Hvorfor gjorde du ikke det? – På det tidspunkt førte det jo til ... vi havde nogle rygter, hvordan skulle vi håndtere det, MeToo-debatten rasede, vi drøftede det i partiet, vi lavede en whistleblower-ordning ... så kan du jo sige: Skulle vi have været hurtigere til at lave den lave den? Ja, når man kigger bagud, så skulle vi have været hurtigere. – Faldt tanken dig aldrig ind at undersøge det bedre end at spørge Khader? – Jo, det faldt mig bestemt ind, men jeg tænkte, hvordan vi skal undersøge noget, hvor ingen var klar til at stå frem, og hvor det hele tiden var anden og tredje hånd. – Det var en fejl, ikke? – Det er klart, at det kunne have været godt. Vi har dog lavet den.

Alvorlige anklager

De nye anklager kaldes 'alvorlige' af Pape Poulsen og støder til de allerede kendte beretninger om seksuelle krænkelser i den advokatundersøgelse, som nu er sendt til de konservative.

'En række kvinder har fremsat beskydninger mod mig. Det har fået mit parti til at meddele mig, at jeg ikke længere kan være medlem,' skriver Naser Khader på Facebook.

'Jeg er rystet over, at bevisbyrden er vendt på hovedet, så jeg skal dokumentere min uskyld omkring hændelser, der påstås at have fundet sted for op til 21 år siden,' skriver Naser Khader, som ikke mener undersøgelsen konkluderer noget:

'Advokatundersøgelsen kommer ikke med nogen konklusioner i hverken den ene eller den anden retning. Ingen har politianmeldt mig for noget, og jeg er overbevist om, at ingen af sagerne holder i retten – det vil tiden vise,' skriver Naser Khader.