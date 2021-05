Bagland i opråb: Hent dem hjem, Mette!

Regeringen skal hente danske børn og mødre hjem fra syriske fangelejre og forlænge syriske flygtninges opholdstilladelse i Danmark.

Det er budskabet fra Socialdemokratiet på Ærø, der har sendt en opfordring til partiets top på Christiansborg.

'Gør hvad I kan for at tage de danske fanger i lejrene i Syrien hjem til Danmark snarest muligt', skriver de blandt andet i pressemeddelelsen.

- Det er blevet foreslået af nogle medlemmer, der er frustrerede over regeringens politik på de her to områder, siger formand for Socialdemokratiet på Ærø, Carsten Hansen, til Ekstra Bladet om pressemeddelelsens fødsel, som der var bred opbakning til.

Og flere toneangivende socialdemokrater på Fyn vil drøfte, om man skal følge trop og sende et signal til regeringen.

Lokalformand: - Yderst relevant

- Jeg mener, det er yderst relevant at drøfte det og eventuelt gøre, som Ærø har gjort, siger Sara Emil Baaring, der er formand for Socialdemokratiets partiforening i Assens/Vissenbjerg, og fortsætter:

- Vi har også gjort vores lokale folketingsmedlem opmærksom på, at vi er af en anden holdning i baglandet end partitoppen.

Hun gør det dog klart, at alle medlemmer i kredsen skal have lov til at blive hørt, inden der bliver lavet et offentligt opråb på vegne af hele kredsen.

Uenig i dele af partiets politik

Også Socialdemokratiets partiforening i Aarup vil på mandagens bestyrelsesmøde i foreningen se på, om man skal lade sig inspirere af Ærøs opråb.

Det fortæller formand for Socialdemokratiet i Aarup, Leif Rothe Rasmussen, til Ekstra Bladet.

Der er nemlig dele af partiets politik, som formanden selv er uenig i.

- Hvis man begynder at give nogen en uddannelse i Danmark, så skal man lade dem gøre den færdig i stedet for at fjerne folk, siger Leif Rothe Rasmussen med henvisning til historien om den syriske flygtning Aya Abo Daher, der går på Nyborg Gymnasium og ikke har fået sin opholdstilladelse forlænget.

