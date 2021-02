Baglandsprofil og Støjberg-veninde forlader Venstre

Formand for Venstre i Nordjylland og nær ven med Inger Støjberg - Pernille Roth - smækker med døren på vej ud af partiet

Et fremtrædende medlem af Venstre forlader nu partiet i protest over behandlingen af Inger Støjberg.

Formand for 4000 Venstrefolk i Nordjylland og medlem af partiets magtfulde forretningsudvalg, Pernille Roth, har tirsdag morgen meldt sig ud af Venstre, skriver Jyllands-Posten.

- Jeg har tænkt over retningen i Venstre længe, især siden Inger Støjberg blev vist vejen ud. Og det er ikke en retning, jeg har lyst til at følge, siger Pernille Roth til avisen.

Ekstra Bladet har forgæves spurgt Pernille Roth, hvad hun mener med 'blev vist vejen ud'.

Udover behandlingen af Inger Støjberg kritiserer Pernille Roth Jakob Ellemann-Jensens udlændingepolitik, håndtering af minksagen, metoo og et politiforlig uden Venstre.

- Jeg er rystet over Jakob Ellemann-Jensen og hans holdninger under minksagen, fortæller hun.

Pernille Roth - formand i Nordjylland og medlem af forretningsudvalget - forlader partiet i protest over Jakob Ellemann-Jensen. Foto: Nima Taheri / Ritzau Scanpix

Over for Jyllands-Posten siger hun, at Venstre-formanden er misundelig på Inger Støjbergs popularitet.

Nære veninder

Både Pernille Roth og Inger Støjberg bor i Hadsund og de ses ofte privat og går lange ture. Pernille Roth oplyser til Jyllands-Posten, at hun 'selvfølgelig ikke kan se bort fra, at vi er gode venner'.

Pernille Roth regner dog med, at flere vil følge i hendes fodspor og forlade Venstre.

- Der er rigtig mange, der mener det, jeg mener, siger Pernille Roth.

- Jeg har hørt om vælgerforeninger, hvor det er helt skrækkeligt. Hvor mange har meldt sig ud, og kun meget få har betalt kontingent, fortæller hun.

Inger Støjberg uden for hendes hjem i Hadsund på dagen, hvor hun træder ud af Venstre. Foto: Joachim Ladefoged

Venstre fremlagde for nyligt et udlændingeudspil med stramninger, men Pernille Roth stoler ikke på, at Venstre-formanden mener det.

Hun synes også, at for mange Venstrefolk på Christiansborg 'leger' politik. De bærer ikke deres politik i hjertet, mener hun.

Navne som politisk ordfører Sophie Løhde og gruppeformand Karsten Lauritzen har et ansvar, lyder det.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Venstres ledelse.