Ballade i DF: Derfor detonerede krudttønden

Lunten er blevet antændt, og krudtet er detoneret.

Så kort kan situationen i Dansk Folkeparti beskrives, efter at flere af partiets profiler nu ligger i åben krig.

Først og fremmest bunder den betændte konflikt i en dødssynd i Dansk Folkeparti: Parti-dronningen Pia Kjærsgaard er blevet trådt gevaldigt over tæerne, og hun er sur - rigtig sur.

Det er en gammel allieret fra Dansk Folkepartis storhedstid, der har fået antændt Pia Kjærsgaards raseri.

Hovedbestyrelsesmedlemmet Martin Henriksen har offentligt betegnet partiets udlændingelinje som slap. Den linje er netop udstukket af Pia Kjærsgaard, der i dag har posten som udlændingeordfører.

- Jeg tror, at Martin Henriksen gør det for at gøre sig bemærket op til landsmødet, hvor han er på valg til hovedbestyrelsen. Men det her skader ham mere, end han havde regnet med, tordner Pia Kjærsgaard i Berlingske.

Hun lufter også sin åbenlyse utilfredshed med, at Martin Henriksen mener, at der er to fløje i DF.

Strammer-linje

Bag Pia Kjærsgaard står parti-veteranen Søren Espersen.

- Pias linje er eddermame ikke en slapperlinje. Det er en strammer-linje, buldrer han.

Espersen indtog i krigen bliver bemærket internt i DF, fordi Martin Henriksen er en af formand Kristian Thulesen Dahl mest loyale støtter. En verbal lussing til Martin Henriksen kan ikke undgå også at ramme formanden, lyder det.

Salomoniske Tulle

Kristian Thulesen Dahl vælger da også den salomoniske løsning. Formanden leverede en reprimande til begge stridende parter.

- Derfor appellerer jeg til, at man tager de her diskussioner internt og ikke i offentligheden. Det har jeg også påtalt. Men jeg forhindrer ikke nogen i at have holdninger på udlændingeområdet, siger han ifølge Ritzau.