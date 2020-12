Ballade i DF: Kalder Mette F. 'landsmoder'

Det er ikke faldet i god jord hos to DF'ere, at partiets egen Alex Ahrendtsen skamroser statsministeren i et interview

Danmarks egen statsminister er blevet kimen til en konflikt i Dansk Folkeparti.

Det er nemlig faldet to højtstående DF-politikere for brystet, at Alex Ahrendtsen (DF) skamroser Mette Frederiksen i et interview med Altinget, hvor han skulle svare på, hvem der havde imponeret ham mest i 2020.

Den ene DF'er truer nu med at forlade partiet, mens den anden kritiserer Ahrendtsen for udtalelsernes 'dårlige timing'.

Pia K: Jeg kan ikke leve med det

'Landsmoder'-Mette

- Hun er meget sikker som statsminister. Jeg har altid vidst, at hun var dygtig. Men Mette Frederiksen er i en klasse for sig. Hun har et ekstra gear, sagde Alex Ahrendtsen i interviewet.

Her kalder han Mette Frederiksen for 'landsmoder' på trods af regeringens minkskandale. Og det er en malplaceret ros, mener DF-kollegaerne.

Interviewet har fået Pernille Bendixen til at true med sin afgang i et opslag på Facebook.

Hun sidder i byrådet i Odense, og som så sent som indtil 1. oktober i år vikarierede hun for netop Ahrendtsen i Folketinget, mens han var sygemeldt med stress.

I opslaget skriver hun, at hendes medlemskab ophører omgående, hvis det er DF's holdning, og at hun på 'INGEN' måde kan støtte Mette Frederiksen.

Engell: DF har de sværeste år forude

Dansk Folkepartis Søren Espersen smittet med corona

Dårlig timing

Også Dansk Folkepartis folketingsmedlem René Christensen, der har 'liket' Bendixens angreb på Facebook, synes, at rosen falder forkert.

- Jamen det er da dårlig timing. De udtalelser kommer vist et halvt år for sent, siger René Christensen, der er finansordfører og folketingsmedlem for Dansk Folkeparti.

Han vil gerne anerkende, at statsministeren gjorde et godt stykke arbejde i begyndelsen af coronakrisen, men at hun siden har været på 'et solo-ridt'.

- Så du er ikke enig med Alex Arendtsen i, at Mette Frederiksen er en 'landsmoder'?

- Nej, det er jeg absolut ikke.

- Men du har ikke planer om at smide dit medlemskab fra dig ligesom Pernille Bendixen?

- Nej, det er ikke Alex Arendtsen alene, der sætter barren for, hvad vi mener i Dansk Folkeparti.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Alex Ahrendtsen og Pernille Bendixen.

