Ballade i DF: Tulles mand vraget

DF-næstformand og tidligere kulturborgmester i København Carl Christian Ebbesen er blevet vraget af de københavnske DF'ere som spidskandidat frem mod kommunalvalget næste efterår.

Det fortæller Carl Christian Ebbesen til Ekstra Bladet.

I stedet er den mangeårige DF-sekundant i Borgerrepræsentationen, Finn Rudaisky, ny spidskandiat.

- Man har ønsket en skarpere tunge. Og det er Finn. Jeg har brugt energi på at udøve indflydelse, lave forlig og få det mest mulige ud af de stemmer, vi har fået. Det er klart, at når man bruger krudt på det, er der mindre energi til skarpe indlæg i pressen, siger Carl Christian Ebbesen.

Ebbesen er blot blevet nummer tre ud af otte opstillede kandidater. Ekstra Bladet har talt med flere kilder, der ser fravalget af næstformanden som en klar begmand til Kristian Thulesen Dahl midt i den iganværende vælgerkrise for det tidligere så populære parti.

Ebbesen har i mange år været meget tæt på Kristian Thulesen Dahl og resten af DF-toppen. Men analysen om, at vragningen af ham hænger sammen med hans tætte forbindelser til partitoppen, deler hovedpersonen dog ikke.

Tulles løjtnant om fed fratrædelse: Pengene er på min konto

- Nej, det er et signal til mig. Medlemmerne har ønsket en skarpere tunge. Det har Finn.

Hos DF København vil lokalformand Jens Vornøe heller ikke lægge for meget i sine medlemmers klare tale:

- Carl Christian Ebbesen har jo hele vejen igennem været Kristian Thulesen Dahls mand. Han er ledelsens mand, og han er organisatorisk næstformand i partiet. Er det her ikke medlemmernes måde at sende et tydeligt signal til ledelsen på?

- Nej, det kan jeg afvise. Det er spekulation. Carl Christian er stadig med på holdet. Vi stiller bare et anderledes hold denne gang.

- Men han har fået færre stemmer end Finn Rudaisky ...

- Ja, det er rigtigt. Men Finn har jo også været i politik i rigtig mange år. Så det er ikke så overraskende.

Carl Christian Ebbesen er i dag 2. næstformand i Borgerrepræsentationen, gruppeformand samt medlem af Økonomiudvalget og medlem af Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Han er næstformand i DF på lige fod med Søren Espersen.

Han er en central figur i Dansk Folkepartis stenhårde magtelite, som i over 20 år med en jernnæve har holdt partiets til tider sprælske bagland i yderst kort snor og dermed sikret partilederne Pia Kjærsgaard og Kristian Thulesen Dahl ro på bagsmækken.

Han har ved flere lejligheder banket uvorne partifæller på plads og sågar smidt folk på porten. Som da han tog afsked med en voldsdømt DF’er fra Viborg med disse ord:

– Derfor blev vi også enige om, at vores veje skulle skilles, og at han bliver ekskluderet af Dansk Folkeparti, sagde han til BNB.

Eller som da han samme år, 2012, irettesatte en lokalformand fra Køge, fordi hun havde brugt et forkert DF-logo, der indeholdt et hagekors, i en avisannonce.

– Jeg har indskærpet meget bestemt over for formanden, at det altid er partiets officielle logo, der skal bruges. Hun har beklaget og er dybt ulykkelig over fejlen, sagde Ebbesen til BT.