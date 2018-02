Ballade i K: - Flyt Folketinget til Middelfart

'Et jysk komplot': Den nyvalgte kommunalpolitiker Ole Stephensen er imod de konservatives linje om at flytte statslige arbejdspladser ud til alle hjørner og ender af landet

Flyt Folketinget til Middelfart eller det sydlige Samsø.

Sådan lyder den opsigtsvækkende opfordring fra de konservatives nye kommunalbestyrelsesmedlem i Gentofte, den tidligere studievært og journalist Ole Stephensen.

Opråbet kommer som reaktion på regeringspartierne Venstres, LA's, men også de konservatives nyeste planer om udflytning af statslige arbejdspladser.

Efter allerede at have annonceret en ny runde udflytninger i januar, der både inkluderer at flytte Miljøstyrelsen til Odense og Sprognævnet til Bogense, skrev MF'ere ved de tre partier i sidste uge et brev til Folketingets formand, Pia Kjærsgaard, hvor de opfordrer til at flytte medarbejdere ud i landet fra de uafhængige institutioner under Folketinget, herunder både Rigsrevisionen og Folketingets ombudsmand.

Og det er helt forkert, mener Ole Stephensen (K).

- Jeg er ikke imod udflytning af arbejdspladser. Men jeg er i mod udflytning for udflytningens skyld. Og jeg synes, det er problematisk at flytte instanser som Rigsrevisionen og ombudsmanden ud i landet og væk fra Folketinget, som netop er til for at holde øje med folkestyret, siger Ole Stephensen til Ekstra Bladet og kalder - med et glimt i øjet - udlfytningsplanerne for 'et jysk komplot mod hovedstaden'.

Ifølge Ole Stephensen er problemet, at for mange dygtige medarbejdere ikke flytter med ud i landet, og at det derfor vil forringe kvaliteten af kontrollen med eksempelvis Folketinget, hvis også Rigsrevisionen og ombudsmanden skal udflyttes.

- Derudover mener jeg også, at der er for meget 'hovsa' over nogle af de her udflytninger, siger Ole Stephensen.

- I stedet burde man se på, om man ikke skulle flytte selve Folketinget til Trekantsområdet eller Middelfart eller måske det sydlige Samsø. Hvis man alligevel er i gang med at flytte vores hovedstad, skulle man måske gøre alvor af det og flytte Folketinget eller nogle af ministerierne, siger Ole Stephensen.

- Du er politiker i landets rigeste kommune. Er det her ikke bare noget Strandvejs-klynk?

- Nej, vi har jo ikke nogen statslige arbejdspladser i Gentofte. Det her er bare en stille undren over nødvendigheden i de her udflytninger, siger Ole Stephensen.

Ole Stephensen blev ved kommunalvalget i november sidste år valgt ind i Gentofte kommunalbestyrelse med 580 stemmer.

* * *

Abildgaard: - Holdning hænger sammen med postnummer

Det var blandt andet de konservatives gruppeformand på Christiansborg, Mette Abildgaard, som i sidste uge stod bag brevet til folketingsformand Pia Kjærsgaard om at udflytte ombudsmanden og Rigsrevisionen.

Mette Abildgaard. Foto: Jakob Jørgensen

Og Abildgaard mener, at sin partikollega Ole Stephensens kritik af forslaget kan have sammenhæng med postnummeret et stenkast nord for København.

- Det er ingen hemmelighed, at der i vores parti - som i alle andre - er forskellige holdninger til dette spørgsmål. Og disse holdninger hænger sjovt nok ofte sammen med folks postnumre. Sådan er det. Det tager vi selvfølgelig seriøst som altid, men derfor bakker vi jo stadig fuldt og helt om de aftaler, vi har indgået, skriver Mette Abildgaard i en skriftlig besked til Ekstra Bladet.