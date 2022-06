Balladen fortsætter: 'Jeg har givet hende en skideballe'

'Kristian Thulesen Dahl er en tøsedreng'.

Bemærkningen skabte stor opmærksomhed under Fremskridtspartiets landmøde i 1995 - og nu kører det derudaf igen.

Dansk Folkepartis folketingkandidat i Frederikshavn, Nana Harring, har skrevet den legendariske sætning på Twitter. Partistifter Pia Kjærsgaard har delt den, og så har vi balladen.

I DF's lokalforening i Frederikshavn er formand Flemming Køster absolut ikke tilfreds med, at det er den lokale folketingskandidat, der står bag miseren.

Det har han gjort klart i et opslag på Facebook. Over for Ekstra Bladet uddyber han:

- Jeg finder det fuldstændig forkasteligt, at hun kommer med sådan noget.

- Jeg hele tiden sagt, at det ikke kommer os ved, hvad de laver i København. Vi skal bare føre DF-politikken i Frederikshavn og ikke tage stilling i den vanvittige diskussion, de har derovre.

- Pia kører den op i en spids hver evig eneste gang. Hvorfor være med i den diskussion? Det kan jeg ikke se nogen grund til.

Pia Kjærsgaard.

Første strike

- Kan Nana Harring fortsætte som jeres folketingskandidat efter det her?

- Det skal vi tage op i bestyrelsen. Jeg har snakket med Nana, og jeg har givet hende en skideballe. Hun har sagt, at det aldrig skal ske igen.

- Jeg har gjort hende ganske klart, at vi holder os neutrale heroppe.

- Er det nok for dig, at hun har givet den beklagelse?

- Lad os sige det sådan: Det er første strike. Heroppe får de kun to strikes, så er det ud.

Meget mærkeligt

Det er ikke blot DF-formanden i Frederikshavn, der ikke er helt tilfreds. Kristian Thulesen Dahl har reageret på, at Pia Kjærgaard har delt bemærkningen om, at den er en tøsedreng.

'Synes det er meget mærkeligt, at hun gør det', bemærker han i en sms til Ekstra Bladet.