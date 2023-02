Ballon får USA til at sortliste seks kinesiske virksomheder

En kæmpe luftballon har skabt røre i USA. Ballonen mistænkes at være et forsøg på spionage fra Kina , der imidlertid afviser.

Det amerikanske handelsministerium har ifølge nyhedsbureauet Reuters fredag oplyst, at seks kinesiske virksomheder er blevet sortlistet.

Det sker, efter USA i sidste weekend skød en kinesisk luftballon ned ud for delstaten South Carolina.

Amerikanerne begrunder sortlistningen med, at virksomhederne anses for at støtte den kinesiske regerings bestræbelser på at modernisere det kinesiske militær, herunder aktiviteter relateret til luftfart. Det gælder blandt andet aktiviteter med luftskibe og luftballoner.

De nye restriktioner kommer, efter at Det Hvide Hus har sagt, at USA vil overveje en større indsats for at 'afsløre og adressere' Kinas overvågning.

Forinden nedskydning havde en kinesisk ballon i flere dage svævet over USA. Først da amerikansk militær vurderede, at det var forsvarligt, blev den skudt ned. (Arkivfoto). Foto: Anna Griffin/Ritzau Scanpix

Den kinesiske ballon, der i sidste uge fløj over amerikansk luftrum, har skabt politisk postyr. Det fik blandt andet den amerikanske udenrigsminister, Antony Blinken, til at aflyse et længe ventet besøg i Kina.

For virksomhederne på listen bliver det svært at komme ind på det amerikanske marked.

Både den foregående amerikanske præsident, Donald Trump, og den nuværende, Joe Biden, har brugt listen til at lægge pres på kinesiske virksomheder, som vurderes at være til fare for den nationale sikkerhed i USA.

Den kinesiske luftballon, som svævede i 18 kilometers højde over USA, blev efter nedskydningen omtalt i amerikanske medier som 'spionballonen'. Den havde overfløjet militært sensitive områder - blandt andet områder i Montana, hvor der er lagret atomvåben.

Forinden havde ballonen i flere dage svævet over USA. Først da amerikansk militær vurderede, at det var forsvarligt, blev den skudt ned. Det er USA's opfattelse, at ballonen var sendt ud for at foretage spionage.