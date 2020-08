Bank sender Mettes regning videre til kunderne

Regeringen vil hæve selskabsskatten for bankerne for at betale for retten til tidlig pension. Regningen ryger videre til kunderne, varsler Jyske Bank

Det bliver i stort omfang danskerne selv, der skal betale for retten til at gå tidligere på pension.

Sådan siger ordførende direktør i Jyske Bank Anders Dam til finans.dk.

Den socialdemokratiske regering vil bruge tre milliarder kroner på at lade folk trække sig et-tre år tidligere tilbage, hvis de har arbejdet i 42 år eller mere, når de fylder 61 år.

Og halvdelen af den regning vil regeringen lade bankerne betale via en højere selskabsskat.

Og den går så videre til kunderne, siger Anders Dam.

- Det er formentlig et populært statement blandt dele af befolkningen at sige, at bankerne skal betale noget mere, siger han til finans.dk.

- Men hvis man gør det, så skylder man at sige, at flere skatter og afgifter i stort omfang væltes over på kunder, aktionærer og medarbejdere over tid, siger Anders Dam.

Regeringen regner med, at 22.000 personer vil benytte sig af retten til tidligere pension i 2022. Finansieringen af ordningen starter dog først året efter.

Af de 22.000 personer skønner regeringen, at en lille del - 6000 personer - kommer direkte fra et job, mens resten forventes at komme fra en tilværelse på andre ydelser.

Jyske Bank har netop offentliggjort et regnskab for årets første seks måneder. Banken har tjent 1,1 mia. kr. i de sidste tre måneder mod et underskud på næsten en mia. kr. i årets første tre måneder.