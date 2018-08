Banket på plads efter vildt forslag: - Det er den forkerte vej at gå

Jørgen Winther (V) fremsatte tirsdag et forslag om, at normalvægtige børn skal belønnes med 22.000 kroner. Det er ikke Venstres politik, understreger Venstres sundhedsordfører nu

Regionspolitikeren Jørgen Winther skabte tirsdag aften stor røre i den politiske andedam med et forslag om, at normalvægtige børn skal belønnes med 22.000 kroner.

Jørgen Winther, der tidligere har siddet i Folketinget for Venstre, fik ideen til forslaget, da han var i Legoland med sine børnebørn og så hvor mange overvægtige familier, der var.

Han foreslår, at man laver en forsøgsordning i Randers Kommune, hvor man finder børn, der er i risikogruppen for at blive overvægtige. En sundhedsplejerske skal følge de børn og give dem en belønning, hvis det lykkes dem at blive normalvægtig i konfirmationsalderen.

Forslaget får ikke stor opbakning fra partiet.

- Det er ikke Venstres politik og forslaget står for Jørgen Winthers egen regning, siger Jane Heitmann, sundhedsordfører i Venstre,

- I Venstre deler vi den bekymring, som Jørgen Winther har i forhold til, at flere og flere desværre er overvægtige.

- Umiddelbart deler vi ikke tanken om at adfærdsregulere via kontant afregning. Det er den forkerte vej at gå.

Hvorfor ikke, det kunne være en stor motivation for børnene?

- Vi mener, at vi højere grad skal i dialog med både børn, voksne og især forældre.

Kritik fra mange sider

Det er ikke kun i Jørgen Winthers eget parti, at forslaget får en hård medfart.

Føj for satan, siger jeg bare. Sikke er sygt forslag #dkpol https://t.co/iaP6fFzVhJ — Simon Emil Ammitzbøll-Bille (@SimonEmilAmmitz) August 6, 2018

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) væmmes ligefrem ved forslaget.

Jørgen Winthers forslag møder også stærk kritik fra den modsatte politiske fløj.

Langt ude at tro, at vi kan betale os fra børn og unges overvægt, med belønning af normalvægtige kammerater. Problemer med overvægt skal arbejdes væk - med gode tilbud om hjælp og støtte til den, der har brug for det... https://t.co/F22HhNKgt9 #sundpol #dkpol — Kirsten Normann (@KirstenNormann) August 6, 2018

Kirsten Normann, der er sundhedsordfører i SF kalder forslaget langt ude.

Jørgen Winther fortæller til Ekstra Bladet, at han har opbakning til forslaget fra Bertel Haarder (V) og Michael Aastrup (V). Det har ikke været muligt at få en kommentar fra disse. Ideen er skabt sammen med kæresten Ulla Lægaard, der er børne- og ungdomspsykiater.