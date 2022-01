Banket på plads: Nu bliver han forfremmet

Thomas Danielsens (V) politiske øje er stadig blåt, efter han for mindre end en uge siden blev banket eftertrykkeligt på plads af Venstres politiske ordfører, Sophie Løhde.

Nu bliver han ifølge Ekstra Bladets oplysninger forfremmet til den centrale post som Venstres gruppeformand på Christiansborg, efter Karsten Lauritzen har valgt at forlade politik. Ekstra Bladet erfarer, at jobændringen bliver annonceret senere på tirsdagen.

Men selvom Thomas Danielsen fremover skal holde styr på hele Venstres folketingsgruppe, havde han for bare fire dage siden tilsyneladende ikke rigtig styr på sig selv, da han offentligt gentog, at der var grundlag for at sende Mette Frederiksen for rigsretten, selvom Minkkommissionen endnu ikke har afgivet dens beretning.

- Altså der er belæg for en rigsretssag. Alene ud fra regeringens egen redegørelse, forklarede han i et interview med Politiken, hvor han tilføjede, at kommissionen skulle bruges til at 'være med til at kvalificere anklageskriftet'.

Det affødte prompte en ørefigen fra Løhde, der som politisk ordfører hidtil har været Danielsens overordnede i gruppen.

'I Venstre respekterer vi Granskningskommissionens arbejde, og den skal have lov at gøre sit arbejde. I Venstre vil vi ikke foregribe, hvad kommissionen kommer frem til, og hvad den efterfølgende måtte give anledning til, herunder i forhold til rigsret. Det tager vi stilling til, når kommissionen har færdiggjort sit arbejde,' lød det i en skriftlig kommentar til Politiken, hvor Løhde skrev:

'Det vil jeg gerne slå helt fast på vegne af Venstre.'

Udskammede landsdommer

Danielsens insisteren på at hive statsministeren i rigsretten er anden gang på et år, hvor Venstre-politikeren gør sig bemærket med kontroversielle udmeldinger om eventuelle rigsretssager.

30. december 2020 problematiserede Thomas Danielsen i et nu slettet Facebook-opslag, at Instrukskommssionen, der skulle tage stilling til, om Inger Støjberg kunne komme for en rigsret, havde landsdommer Peter Mørk Thomsen som formand.

Peter Mørk Thomsen er samtidig formand for Flygtningenævnet. Og det fik Danielsen til at skrive, at 'rød blok har politisk valgt at nedsætte en kommission med næstformanden i Flygtningenævnet som bestemmende formand. Men i Danmark kan politiske modstandere heldigvis ikke dømme hinanden - heller ikke via politisk bestemte kommissioner.'

Angrebet fik imidlertid en række borgerlige politikere til at fare i flæsket på Thomas Danielsen.

- Vi vil ikke have amerikanske tilstande med fake news, stærk splittelse og en politisering af dommerstanden, lød det fra grundlovsordfører Mai Mercado (K) i Politiken.

- Derfor skal han passe på med at insinuere, at dommerne har en partiskhed. For os i Det Konservative Folkeparti er der ingen tvivl om, at danske dommere er uafhængige og upartiske.

Også Ole Birk Olesen gik frontalt til modangreb på Venstre-politikeren.

- Det må være, fordi han ikke ved, hvad Flygtningenævnet er, og hvad det laver. Men det fører til, at masser af Facebook-krigere nu er gået i gang med at sprede det fuldstændig forfejlede synspunkt, at man ikke kan sidde som formand for Instrukskommissionen, hvis man er dommer i Flygtningenævnet. Og det har Thomas Danielsen medvirket til, uanset om han har vidst, hvad han gjorde.

Kendt for kvotekonge-firma

I Ekstra Bladets spalter er Thomas Danielsen også kendt for at have firma med en storfisker, hvorefter han i hemmelighed blev vraget som Venstres fiskeriordfører.

Den sag kan du læse mere om her.

38-årige Thomas Danielsen gør desuden et stort nummer ud af, at han først og fremmest er vestjysk politiker:

På sin hjemmeside skriver han blandt andet:

'Alt jeg foretager mig på Christiansborg, udspringer fra Vestjylland. Jeg er landspolitiker, men jeg lægger ikke skjul på, at min virkelyst udspringer min hjemegn, som mit hjerte banker for.'

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Thomas Danielsen til nyheden om den nye post ...