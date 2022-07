Barbara Bertelsen med til at finde chef for styrelse med minksager

Departementschef i Statsministeriet Barbara Bertelsen er formelt involveret i ansættelsen af den næste øverste chef i Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

Og det er netop den styrelse, der skal rådgive om, hvad der skal ske med de embedsmænd, herunder Barbara Bertelsen, som har fået kritik i forbindelse med Minksagen.

Det skriver Berlingske.

Den næste direktør i styrelsen skal godkendes af regeringens ansættelsesudvalg. Det består af statsministeren og finansministeren, som rådgives af deres departementschefer.

Dermed er Barbara Bertelsen formelt involveret i ansættelsen af styrelsens næste øverste chef.

Styrelsen skal have ny direktør, fordi den nuværende går på pension 1. august.

Juraprofessor Frederik Waage fra Syddansk Universitet mener ikke, at Barbara Bertelsen kan deltage i processen, selv om hun er del af ansættelsesudvalget.

- Den proces kan hun ikke deltage i. Og det kan begrundes i forvaltningslovens regler om inhabilitet.

- Der er klare regler om inhabilitet, som jeg har en klar forventning om vil blive overholdt i den her proces. Andet vil være fuldstændig utænkeligt, siger han til Berlingske.

Der er grundlag for, at Barbara Bertelsen og ni andre embedsmænd kan drages til ansvar i Minksagen. Det har Minkkommissionen, som har undersøgt forløbet om de aflivede mink under coronapandemien, vurderet i sin beretning.

Ifølge statsminister Mette Frederiksen (S) er det rådgivning fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, der kommer til at være med til at bestemme, hvad der skal ske i forhold til de kritiserede embedsmænd.

Det sagde hun i begyndelsen af juli.

I Minkkommissionens beretning lyder det, at embedsmændene ikke gjorde nok for at belyse, at der manglende lovgrundlag for at aflive alle mink.

Eksempelvis hedder det om Barbara Bertelsen, at hun burde have rejst spørgsmålet om hjemmel over for Fødevareministeriet inden det famøse pressemøde i november 2020.

Det var her, at statsministeren meddelte, at alle mink skulle aflives.