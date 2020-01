Barbara Bertelsen ny departementschef i Statsministeriet

Barbara Bertelsen skal være ny departementschef i Statsministeriet.

Det oplyser Statsministeriet.

Den 46-årige kvinde har været departementschef i Justitsministeriet i fem år og overtager jobbet fra Christian Kettel Thomsen, der netop har fået sparket.

- Barbara er kendetegnet ved sin høje faglighed, sit kæmpe engagement og brede samarbejde med aktører fra alle dele af samfundet.

- Der står mange vigtige opgaver for døren for regeringen, og Barbara vil yde et centralt bidrag til at løfte disse, siger Mette Frederiksen i en pressemeddelelse.

Det er første gang nogensinde, at en kvinde bliver departementschef i Statsministeriet,

Barbara Bertelsen har tidligere været departmentchef i Justitsministeriet, hvor Mette Frederiksen tidligere har været minister. Derfor skal de nu igen arbejde sammen. Foto: Ritzau Scanpix

Årsagen til skiftet er, at som regeringen har indstillet Christian Kettel Thomsen til posten som vicepræsident i Den Europæiske Investeringsbank.

Tiltrædelsen i den nye stilling sker 1. august 2020 efter forventet godkendelse i EIB.

Men Christian Kettel er allerede nu helt færdig i Statsministeriet.

Indtil tiltrædelsen i EIB skal han sidde i en noget mere inferiør stilling. Nemlig som kommitteret i Erhvervsministeriet. Christian Kettel Thomsen har dermed sidste arbejdsdag i Statsministeriet fredag 10. januar og vil herefter især bruge tiden frem til sommer på at forberede sig på de nye opgaver.

Christian Kettel Thomsen har været departementschef i Statsministeriet siden 2010 og kom til ministeriet fra en stilling som departementschef i Finansministeriet.

Statsminister Mette Frederiksen udtaler i pressemeddelelsen:

'Christian har gennem de sidste ni år sammen med tre forskellige statsministre dygtigt ledet Statsministeriet og arbejdet i centraladministrationen. Han har en unik indsigt i velfærdssamfundet og en enorm faglig tyngde. Christian har sat vigtige og blivende spor i vores samfund. Jeg er meget glad for, at vi fra Danmarks side kan udnævne en så kompetent vicepræsident til Den Europæiske Investeringsbank. Christian har med ro og overblik understøttet skiftende ministre. Jeg vil gerne takke Christian for den store indsats, han over årene har ydet.'

Ikke med til forhandlinger

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger deltog Christian Kettel Thomsen ikke under mange af regeringsforhandlingerne i Landstingssalen på Christiansborg i juni måned sidste år.

Det vakte opsigt hos flere af de deltagende, da det er normalt for Statsministeriets departementschef at bistå den kongelige undersøger under forhandlinger med kommende støttepartier.

Ifølge kilder tæt på Statsministeriet, som Ekstra Bladet har talt med, havde Kettel endda tilbudt sin hjælp uden at blive inviteret med helt ind i forhandlingerne sammen med Mette Frederiksen, Nicolai Wammen og Martin Rossen.