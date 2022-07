Barbara går fuld tys-tys efter mink-kritik

Mink-kommissionens voldsomme næsestyver til Statsministeriets departementschef, Barbara Bertelsen, preller tilsyneladende fuldstændig af på landets øverste embedsmand.

I en uge har Ekstra Bladet forsøgt at få Barbara Bertelsens reaktion på kritikken af såvel hende som Statsministeriet.

Men det er der kun kommet et noget barokt resultat ud af:

Statsministeriet henviser nemlig - på vegne af Barbara Bertelsen - til det, som en bisidder sagde til kommissionen på vegne af Barbara Bertelsen, før konklusionerne blev offentliggjort.

Her gav vedkommende udtryk for sin uenighed med konklusionen om, at statsministeriets chef havde en del af ansvaret for miseren i kraft af sin position som chef for hele butikken og sin deltagelse for bordenden på de centrale møder.

Kommissionen var ellers forbilledligt klar i sin konklusion om Bertelsens gøren og laden i mink-skandalen:

'Kommissionen finder samlet set, at Barbara Bertelsen har begået tjenesteforseelser af en sådan grovhed, at der er grundlag for, at det offentlige søger at drage hende til ansvar', lyder den korte version.

Fuld tillid fra Mette

Det skyldes Barbara Bertelsens 'medvirkning til brud på sandhedspligten og legalitetsprincippet' via den ulovlige instruks til minkavlerne om at aflive alle dyr i hele landet med lynets hast, som blev leveret af statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde.

Og som der på det tidspunkt ikke var lovhjemmel til.

Mette Frederiksen har siden understreget, at hun trods kritikken fortsat har fuld tillid til både Barbara Bertelsen og de øvrige topembedsmænd, der blev savet over af Mink-kommissionen, herunder rigspolitichef Thorkild Fogde.

