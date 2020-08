Barsk coronanedlukning i Aarhus

Mens resten af Danmark kan nyde en regulær sommerweekend har de kedelige coronarealiteter ramt Aarhus.

Friheden er ovre i store træk.

Fra på mandag opfordres alle til så vidt muligt at arbejde hjemme, fordi sygdommen, der tog sit udspring i Wuhan i Kina, spreder sig foruroligende i landets næststørste by.

Samtidig skal alle i Aarhus nu bære mundbind i busser, tog og letbane. Sundhedsmyndighederne afviste igennem foråret, at mundbind var et brugbart våben i kampen mod corona. Men den holdning er nu vendt 180 grader.

Unge i Aarhus bliver også ramt. Opstart og fysisk fremmøde på gymnasier og ungdomsuddannelser, når opstarten udskydes i foreløbig 14 dage.

De politiske partier blev orienteret om de barske tiltag i et brev allerede inden et møde i Sundhedsministeriet fredag eftermiddag.

Her fik deltagerne blandt andet at vide, at flere kendte lokationer i Smilets By nu betegnes som udgangspunkt for smitten.

- Det er en bitter pille for aarhusianerne at sluge midt i sommervarmen. På mødet blev vi orienteret om, at både Den Spanske Trappe og stranden ved Bellevue og Den Permanente er hotspots. Og rusugen på Universitetet er aflyst. Det er skam alvor, siger en deltager på mødet.

De nye regler og forhold i Aarhus kan også komme til at gælde andre steder i landet den kommende tid.

Fra mødedeltagerne lyder det således, at man især er yderst bekymrede for udviklingen i Solrød syd for København, hvor der nu er over 20 smittede pr. 100.000 borgere.

I Ringsted, hvor et slagteri er ramt af smitten, forlyder det dog, at udviklingen er så meget under kontrol, at myndighederne er mere fortrøstningsfulde.