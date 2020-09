BBC omtaler Kofods sex-sag

Udenrigsminister Jeppe Kofods sag om sex med en 15-årig breder sig ud over vores egne grænser.

Det verdensomspændende britiske medie BBC omtaler nemlig Kofods sag og den undskyldning, som han gav tidligere på måneden.

Det sker i en artikel, der opruller metoo-bevægelsen i Danmark.

'Debatten har igen bragt en 12 år gammel kontrovers om Danmarks udenrigsminister i fokus', skriver BBC.

'Jeppe Kofod har undskyldt for at have haft sex med en 15-årig pige under et politisk møde i 2008', refererer BBC, der også føler sig kaldet til at understrege, at den seksuelle lavalder i Danmark er 15 år.

Foto: Jens Dresling

Lavalder er 16 i Storbritannien

Det er den nemlig ikke i Storbritannien.

Her er den seksuelle lavalder sat til 16 år, hvilket også gør sig gældende i eksempelvis Norge og Finland.

Jeppe Kofods tilhængere forsvarer ham med, at 'det alt sammen skete for længe siden', refererer BBC. Jeppe Kofods sag trækker ikke overskriften i artiklen.

Det gør til gengæld Sofie Lindes tale ved Zulu Comedy galla, der startede metoo-bølgen i Danmark, da hun fortalte om en såkaldt 'tv-kanon', der forsøgte at true sig til sex med hende, da hun var ung og ny i mediebranchen.

En sag, der fuldstændig parallelt med Jeppe Kofods sag, er 12 år gammel.

Herefter nævnes alle de store sager, der indtil videre har fyldt, blandt andet opråbene fra mere end 300 kvindelige politikere og 46 nuværende og tidligere ansatte på Ekstra Bladet.

Det er ikke første gang, at et internationalt medie omtaler Jeppe Kofod sag. Det internationale medie Politico, har i sidste uge også omtalt den.

