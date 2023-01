Bededags-mysteriet: Ingen vil stå ved idé om at slagte helligdag

Den nye SVM-regering vil afskaffe storebededag, fordi danskerne skal yde mere. Vi tog til Sydhavnen, Københavns klassiske arbejderkvarter, for at høre, hvad folket siger til at miste en fridag

Mette Frederiksen var klar i mælet, da hun i sin nytårstale tonede frem på danskernes tv-skærme. Statsministeren slog endnu en gang fast, at stigende forsvarsudgifter skal finansieres af dig og mig:

'Det vil kræve noget af os alle sammen. Derfor har regeringen foreslået, at vi afskaffer en helligdag.'

Men allerede på årets anden dag fortoner svarene sig fra SVM-koalitionen.

Ukendt afsender

For hvem i den nye SVM-regering fandt egentlig på idéen om at tage en af danskernes helligdage for at kunne investere mere i krudt og kugler?

Ekstra Bladet har både mellem jul og nytår samt efter nytårstalen forsøgt at få opklaret, fra hvilket hjørne i trekantsregeringen idéen blev nævnt.

Budskabet om afskaffelse af storebededag blev gentaget i statsministerens nytårstale. Foto: Mads Claus Rasmussen

Hverken Venstre, Socialdemokratiet eller Moderaterne har på noget tidspunkt forud for dannelsen af SVM-regeringen og skabelsen af regeringsgrundlaget nævnt afskaffelsen af helligdage som en mulighed.

Idéen er heller ikke nævnt i nogen af de tre partiers politiske programmer. Idéens oprindelse er i det hele taget et mysterium.

Ingen kommentarer

Hos alle tre regeringspartier er det småt med svarene på, hvem der er de store tænkere bag afskaffelsen af storebededag.

Og Ekstra Bladet har ligeledes mellem jul og nytår samt i det nye år forsøgt at få svar fra Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet og Statsministeriet, der repræsenterer Lars Løkke Rasmussen (M), Jakob Ellemann-Jensen (V) og Mette Frederiksen (S).

'Statsministeriet har ikke kommentarer til regeringsforhandlingerne. Spørgsmål vedrørende afskaffelse af en helligdag henvises i øvrigt til Beskæftigelsesministeriet,' skriver Statsministeriet i et svar til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet har både før og efter nytår bedt Beskæftigelsesministeriet om et svar.

Men her afventer vi fortsat en reaktion.

Jyllands-Posten kunne allerede før jul beskrive, at afskaffelsen af en helligdag ikke i begyndelsen af regeringsforhandlingerne var koblet med forsvarsudgifterne. Kilder kunne berette over for avisen, at den kobling først optrådte senere, da der blev talt om, hvordan den nye regering skulle sælge sin politik. I begyndelsen handlede storebededages-planerne i stedet om et øget arbejdsudbud, som er en af grundpillerne i regeringsgrundlaget.

Omdøber bededag: Store Sygedag

Nul svar

Ekstra Bladet har været i kontakt med de politiske ordførere fra både Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne.

Her har det siden perioden mellem jul og nytår været knapt med konkrete svar.

Politisk ordfører for S Christian Rabjerg Madsen. Foto: Jens Dresling

Politisk ordfører Christian Rabjerg Madsen (S) undskyldte sig før nytår med, at han havde kørt bil siden kl. fem om morgenen, da Ekstra Bladet forsøgte at få svar. Siden er han ikke vendt tilbage.

Politisk ordfører Morten Dahlin (V) er trods flere opfordringer slet ikke vendt tilbage på Ekstra Bladets henvendelser.

Politisk ordfører for V Morten Dahlin. Foto: Martin Sylvest

Og fungerende politisk ordfører Henrik Frandsen (M) ønsker ikke at forholde sig til 'enkeltdele' af regeringsgrundlaget.

Vil ikke forholde sig til det

Fungerende politisk ordfører for M Henrik Frandsen. Foto: Emil Agerskov

Hos Moderaterne vil fungerende politisk ordfører Henrik Frandsen ikke forholde sig til idéen om storebededags afskaffelse.

I det hele taget vil den tidliger Tønder-borgmester ikke forholde sig til 'enkelte punkter' i sit nye partis regeringsgrundlag:

- Ved du, hvem der fik idéen til at afskaffe en helligdag?

- Det ved jeg simpelthen ikke.

- Du har ikke hørt, om det cirkulerede i jeres parti, inden forhandlingerne startede?

- Nej.

- Hvornår hørte du først om det?

- Det kan jeg ikke svare dig på.

- Var du overrasket over det, da du læste regeringsgrundlaget?

- Jeg glædede mig utrolig meget over, at Moderaterne kom i mål med en bred regering. Og så må man tage det hele med. Og så forholder man sig ikke til de enkelte punkter.

- Hvad synes du om det punkt med helligdagen?

- Jeg vil ikke forholde mig til enkelte punkter.

- Har det vokset i jeres baghave?

- Jeg vil ikke forholde mig til de enkelte punkter. Men jeg glæder mig over, at vi nu kan komme i arbejdstøjet.

Det sagde hun om bededag

Mette Frederiksen var klar i mælet, da hun i sin nytårstale gentog, at danskerne skal af med storebededag:

’Mange har det svært.’

’De skyer, der trækker ind, er mørkere, end vi kunne ønske os.’

’Vi går ind i et år med økonomisk usikkerhed.’

Den skærpede krisebevidsthed ledte frem til en af de få konkrete budskaber i nytårstalen:

'Det vil kræve noget af os alle sammen. Derfor har regeringen foreslået, at vi afskaffer en helligdag. Jeg fornemmer, at forslaget ikke har opbakning hos alle,' lød det, før statsministeren satte trumf på:

'Men hånden på hjertet. Vi kan ikke overkomme både krig i Europa, klimakrisen og udfordringerne herhjemme, hvis vi ikke – hver og én – er klar til at yde mere.'

