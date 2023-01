Bededags-røffel til Ellemann

Forhandlingerne om et forsvarsforlig rykker over til finansminister Nicolai Wammen i den kommende uge. En kindhest til Jakob Ellemann, siger politisk kommentator Hans Engell

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, har fået en kindhest af sin chef, statsminister Mette Frederiksen.

Sådan lyder det fra Hans Engell, politisk kommentator på Ekstra Bladet, efter, at finansminister Nicolai Wammen (S) har overtaget forhandlingerne om et nyt forsvarsforlig i den næste uges tid.

De startede ellers rutinemæssigt op fredag i Forsvarsministeriet hos Venstres formand. Men det endte hurtigt i det rene kaos.

Det lykkedes på rekordtid Ellemann at gøre hele Folketinget rasende, fordi han krævede, at partierne skulle acceptere afskaffelsen af store bededag for at få lov at blive ved bordet.

Wammen skal rydde op

Men det bakkede regerings-toppen på torsdag, og nu har Wammen altså overtaget stafetten.

- Det, at Mette Frederiksen har meddelt, at det nu trækkes over til finansministeren er et udtryk for, at det er kørt på grund ovre hos Jakob Ellemann, siger Hans Engell og fortsætter:

- Nu vil de ikke risikere mere. Nu skal bededagen klappes af og et bredt forsvarsforlig i hus, og det er det, Wammen skal bane vejen for. Det er helt tydeligt et forsøg på at afdramatisere forsvars-forhandlingerne og droppe det der ultimative krav om bededagen.

Regeringen vil afskaffe store bededag for danskerne, og derfor gik Ekstra Bladet på gaden for at uddele 'harme hveder' til politikerne og de danskere, der mister en fridag Vi har på Ekstra Bladet uddelt 'harme hveder' til politikerne og de danskere, der står til at miste en fridag.

'Ikke specielt dygtig'

- Nu kan regeringen ikke leve med, at der er mere, der går skævt, og så må det over til en driftsikker forhandler som Wammen. Regeringen vil have den her i sikker havn, og der har Ellemann ikke vist sig som nogen specielt dygtig forhandler, lyder det fra Hans Engell.

Han understreger, at det ikke er unormalt, at Finansministeriet er inde over økonomisk tunge forhandlinger som et forlig om forsvaret i den grad er.

Men her sker det meget hurtigt efter opstarten i Forsvarsministeriet, og det er en klar røffel til Ellemann fra statsminister Mette Frederiksen, vurderer Hans Engell.

- Han har simpelthen fået en kindhest. For det kan jo ikke være rigtigt, at finansministeren skal køre det hele. Hvis Ellemann ikke havde været partileder, så havde irettesættelsen nok været mere alvorlig. Nu sker det på en nogenlunde pæn måde, vurderer Hans Engell.